эта страница доступна на следующих языках: English Castellano ChineseGB Deutsch Francais Italiano Nederlands Russian Turkce Polish



автор Mario M. Knopf (homepage)



Об авторе:

Mario нравится изучать Linux, сети и все, что связано с безопасностью.



Перевод на Русский:

Pukhlyakov Kirill <kirill(at)linuxfocus.org>



Содержание: Вступление

motd

issue

Страница отзывов

Совет от LF: редактирование motd & issue Резюме: Это небольшая заметка. Теперь в нашем журнале по крайней мере одна подобная заметка будет в каждом месяце. Если у Вас есть какие-нибудь идеи для подобных заметок - пишите на мой почтовый адрес: guido(Q)linuxfocus.org

_________________ _________________ _________________



Вступление

Любой пользователь, кроме тех, кто работает исключительно на 5-м уровне, видел сообщения из файлов "motd" и "issue". Содержимое этих файлов легко изменить - достаточно просто открыть их в любом текстовом редакторе.

motd

"motd" значит "message of the day" ( сообщение дня ). Этот файл, используемый приложением регистрирования, можно найти в каталоге "/etc" - его содержимое выводится на экран после удачного входа в систему, но перед загрузкой shell'а. Файл выглядит следующим образом:

$ cat /etc/motd Have a lot of fun...

issue

Файл "/etc/issue" также используется для отображения сообщений на экране, которые появляются перед пригашением в систему. Как правило в этом файле содержится информация о системе, но как и "motd" его можно поменять. Например в Slackware 10 он выглядит следующим образом:

$ cat /etc/issue Welcome to \s \r (\l)

Страница отзывов