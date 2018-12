LF tip: Personalizar motd & issue

Este documento está disponible en los siguientes idiomas: English Castellano ChineseGB Deutsch Francais Italiano Nederlands Russian Turkce Polish

Introducción

Todo usuario, que no trabaje únicamente en "el nivel de ejecución 5", ha visto los informes de los dos archivos ASCII "motd" y "issue". Para adaptarlos a tus propias necesidades, puedes abrir cualquiera de ellos en un editor y modificar su contenido.

motd

Las siglas "motd" significan "mensaje del día"(message of the day). Este archivo, que es utilizado por el programa login, se puede localizar en el directorio de configuración "/etc" y muestra un mensaje después de una conexión exitosa, pero antes de que la entrada a la línea de órdenes comience. El archivo podría parecerse a lo siguiente:

$ cat /etc/motd Have a lot of fun...

issue

El archivo "/etc/issue" también se puede usar para mostrar mensajes en la pantalla. Sin embargo, estos mensajes aparecen antes del indicador de entrada. En general, el contenido de este archivo muestra la identificación del sistema, sin embargo, puede ser modificado como se quiera exactamente igual que "motd". Por ejemplo, bajo Slackware 10 se muestra como:

$ cat /etc/issue Welcome to \s \r (\l)

