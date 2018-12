Ten dokument jest dostępny w następujących językach: English Castellano ChineseGB Deutsch Francais Italiano Nederlands Russian Turkce Polish



Mario M. Knopf (homepage)



O Autorze:

Mario dobrze sie bawi pracując na Linuksie, zajmuje się również sieciami i sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Tlumaczenie na jezyk polski:

Artur R. Sierp <artursp(malpa)o2(kropka)pl>



Zawartość: Wprowadzenie

motd

issue

Dyskusja dotycząca tego artykułu

LF Wskazówki: Customize motd & issue Notka: Mała wskazówka. Od teraz na LinuxFocus będzie sie ukazywać przynajmniej jedna nowa porada każdego miesiąca. Jeżeli masz jakieś pomysły na nowe to prześlij je do guido(Q)linuxfocus.org

_________________ _________________ _________________



Wprowadzenie

Każdy użytkownik, który nie pracuje wyłącznie w X-ach, widział już na ekranie zawartość dwóch plików "motd" i "issue". Aby przerobić je do własnych potrzeb może otworzyć je w dowolnym edytorze tekstu i zmodyfikować ich zawartość.

motd

Znaczenie akronimu "motd" można rozumieć jako "message of the day" (tłum:"Wiadomość dnia"). Ten plik ( można znaleść go w katalogu /etc )jest używany przez program login do wyświetlenia wiadomości na monitorze zaraz po pomyślnym zalogowaniu do systemu, ale jeszcze przed uruchomieniem powłoki użytkowika. Może on wygładać np. tak:

$ cat /etc/motd Powodzenia i baw sie dobrze .... ;-)

issue

Zawartość pliku "/etc/issue" także jest używana do wyświetlania wiadomości, z tą jednak różnicą, że pojawia sie ona zanim jeszcze zalugujesz sie do systemu. Zawartość tego pliku służy głównie do identyfikacji systemu, Ona również może być zmieniona, podobnie jak zawartość pliku "/etc/motd". Np: w Slackware 10 wygląda on tak:

$ cat /etc/issue Welcome to \s \r (\l)

Dyskusja dotycząca tego artykułu