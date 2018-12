Dosya sistemini aktarmak

Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English Castellano ChineseGB Francais Indonesian Turkce

LF Tip:Bir ağ üzerindeki bilgisayarları klonlamak Özet: Çoğu zaman problem olan konulardan bir tanesi de bir bilgisayarı başka bir bilgisayara kopyalamaktır. Güvenilir, kolay ve kullanışlı bir yöntem de bu makalede anlatıldığı gibi ağ tabanlı klonlamadır.

Senaryo

Aşağıda anlatılan yömtemlere mahsus öncelikli konu ''kaynak'' bilgisayar (klonlanacak olan) ile ''hedef'' bilgisayar (kopya) arasında bir ağ kurmak olacaktır. Her iki bilgisayar da bir hub'a bağlıysa işimiz kolay, değilse ağ kartlarını köprülü (crossover) kabloyla birbirine bağlamalısınız (normal düz kablolar kullanılamaz). Hedef bilgisayar için bir çalışan linux (Knoppix, LNX-BBC gibi) veya network kartını çalıştırabilecek küçük bir sistem ve ssh ve/veya netcat kullanılabilir olması gerekir. Hatta bunları yapabileceğiniz disketler bile var (Bilgisayarımdada tomsrtb olmasına rağmen, network kartımı geç tanıyor). Yeni bir sistem kurmak isterseniz, bu da belki kolay bir alternatif olabilir. Her iki bilgisayar da resimde olduğu gibi IP adresleri birbirleriyle ''konuşabilecek'' tarzda ve aynı ağ üzerinde olacak şekilde ayarlanmalı.

Olası Yöntemler

Bu temel yapılandırmalardan sonra klonlama yapmak için bir kaç yol var:

dd ile ikili sistemle (binary) kopyalama

ile ikili sistemle (binary) kopyalama tar / cpio borularıyla (pipes)

borularıyla (pipes) rsync

dump ve restore

dd

tar

cpio

/dev

rsync(1)

ssh

-D

rsync

dump

restore

ext2

ext3

ssh'ı kurmak

ssh

netcat

sshd

/etc/init.d/

ssh-keygen -t rsa

/root/.ssh/id_rsa.pub

scp /root/.ssh/id_rsa KaynakBilgisayar:/tmp

yes

y

cat /tmp/id_rsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys

Hedef bilgisayarda bir dosya sistemi oluşturmak

İlk adım her zaman hedef bilgisayarın sabit sürücüsünü bölümlemek ve daha sonra ext2/ext3 dosya sistemini oluşturmaktır. Bir sonraki adım ise journalling seçeneğinin mke2fs komutuna -j seçeneğinin de eklenerek etkin hale getirilmesi olacak (çekirdekte ext3 desteğinin olması gerekli). Hatta isterseniz tune2fs(8 ) komutu ile ext2 sisteminizi ext3 'e çevirebilirsiniz. Kaynak bilgisayarda şu konfigurasyon var diyelim:

Dosya Sistemi Büyüklük Kullanılan Kullanım % Bağlandığı yer /dev/hda3 2.7G 552M 22% / /dev/hda5 7.8G

1.6G 22% /usr /dev/hda7 6.3G 1.7G 28% /usr/share /dev/hda8 3.4G 601M 19% /home /dev/hda12 5.3G 1.9G 37% /opt /dev/hda1 587M 70M 13%

/var/backup

Genellikle bir kaç çeşit bölümlemeyi tavsiye ederim. Aksi takdirde dosya sistemindeki her hangi bir hata veya sabit sürücünüzdeki bir kaç sektörün bozulmasından dolayı bütün bilgilerinizi kaybedebilirsiniz. Ve Murphy Kanuna göre tek parçadan oluşan bir sürücü yerine farklı bölümlemeler yaparak tedbir almazsanız böyle kötü bir hadiseyle karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Yakınlarda böyle bir durumla karşılaştım, güzel bir çekirdek vardı ve ben sürücüyü bölümlere ayırmamıştım; ve bütün bilgilerimi root dosya sistemiyle birlikte kaybettim. Bu da bana /usr 'nin çok hızlı büyüdüğünü gösterdi, dolayısıyla /usr/share dizini eklendi. Daha büyük bir sabit disk almanın vakti geldi.

parted

mke2fs -j -L <label> /dev/xxx

xxx

<label>

/usr

tune2fs(8)

Dosya sistemini aktarmak

/usr/

/usr/share

mount /dev/xxx /mnt

cd /mnt

ssh kaynakBilgisayar 'dump -0 -f - /' | restore -r -f -

-0

-f -

stdin

stdout

-r

dump(8)

restore(8)

$ ssh 10.42.3.42 'dump -0 -f - /' | restore -r -f - DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Feb 22 15:50:12 2005 DUMP: Dumping /dev/hda3 (/) to standard output DUMP: Label: debian DUMP: Writing 10 Kilobyte records DUMP: mapping (Pass I) [regular files] DUMP: mapping (Pass II) [directories] DUMP: estimated 547312 blocks. DUMP: Volume 1 started with block 1 at: Tue Feb 22 15:50:14 2005 DUMP: dumping (Pass III) [directories] DUMP: dumping (Pass IV) [regular files] DUMP: Volume 1 completed at: Tue Feb 22 15:51:43 2005 DUMP: Volume 1 546590 blocks (533.78MB) DUMP: Volume 1 took 0:01:29 DUMP: Volume 1 transfer rate: 6141 kB/s DUMP: 546590 blocks (533.78MB) DUMP: finished in 89 seconds, throughput 6141 kBytes/sec DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Feb 22 15:50:12 2005 DUMP: Date this dump completed: Tue Feb 22 15:51:43 2005 DUMP: Average transfer rate: 6141 kB/s DUMP: DUMP IS DONE

restoresymtable

/usr

mount /dev/xxx ./usr cd ./usr ssh hedefBilgisayar 'dump -0 -f - /usr' | restore -r -f -

/usr/share

./usr/share

ssh hedefBilgisayar 'dump -0 -f - /usr/share' | restore -r -f -

Not: Bir dosya sisteminin dökümünü almak için sisteme bağlı olmasına gerek yoktur. Aynı zamanda bağlanmış bir bölüm için dizin ismini kullanmaktansa /dev/hda6 gibi bölüm etiketi de kullanabilirsiniz.

Alternatif: netcat

ssh'a alternatif olarak kısaltması nc olan netcat(1) 'i de kullanabilirsiniz. Netcat ağ üzerinde borular oluşturmanıza izin veren TCP/IP istemci sunucu işerinde kolay bir kullanıma sahip isviçre çakısı gibi bir şey. Yukarıdaki örnekler sadece aşağıdaki gibi değiştirildiğinde sorun kalmayacaktır. /var/backup bölümünün kaynak bilgisayardan hedef bilgisayara dump/restore ile taşındığını varsayıyoruz.

netcat -l

restore

nc -l -p 2000 -q 1 | restore -r -f -

Hedef Bilgisayarın IP'si

netcat

dump -0 -f - /var/backup | nc <HedefBilgisayar-ip> 2000

-q

nc

ssh

Derleme

/etc/fstab

/etc/hosts

/etc/network/interfaces

lilo

/etc/lilo.conf

root=...

lilo -v

/boot/grub/menu.lst

/boot/grub/grub.conf

grub

grub> root (hd0,xxx) ... filesystem is ... grub> setup (hd0) ... lots of output here grub> quit

xxx

grub-install /dev/xxx

root (hdn,xx)

root=/dev/xxx

Eğer klonlanmış bilgisayarda donanımınız daha iyiyse özel-çekirdek ayarları'nı güncellemek isteyebilirsiniz. Eğer önceden ayarlanmış birçok modüllü bir sistem kullanıyorsanız (RedHat, SuSe, Mandrake, Fedora ... gibi) endişelenmeyin, büyük bir olasılıkla uygun bir modül vardır. Yoksa, lspci -vv ve başka yerlerde açıklandığı gibi çekirdeğin derlenmesi ile sorunu çözebilirsiniz. Ekran kartınız farklıysa /etc/X11/XF86Config-4 dosyasını güncelleyin (veya xorg.conf RH/Fedora'da), aksi takdirde ekran çıktısı alamazsınız. Mümkünse ve elinizde gerekli araçlar mevcut ise 3. çalışma düzeyinde bilgisayarı açıp grafik araçlarının yardımıyla X ortamının ayarlarını yapabilirsiniz. Debian altında biraz araştırma gerekiyor, bende sürücü r128 'den radeon 'a değiştiği için şanslıydım.

Diğer Sistemler

Bu belge ext2/ext3 dosya sistemlerinin nasıl klonlandığını anlatıyor. Birçok benzer komut diğer birçok Linux sistemlerinde bulunabilir. Mesela, FreeBSD, HP-UX, IRIX gibi birçok Unix sistemleri dump/restore komutlarını destekler; Solaris'te ufsdump/ufsrestore diye adlandırılmıştır. ReiserFS gibi dump fonksiyonunu tavsiye etmeyen dosya sistemleri de mevcut. Burada kendisine rsync kullanmayı tavsiye ediyor. rsync ile bir Linux sistemin nasıl başarılı bir şekilde klonlanabileceğini burada görebilirsiniz [1].

Kaynaklar

