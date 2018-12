Transferir el sistema de ficheros

Este documento está disponible en los siguientes idiomas: English Castellano ChineseGB Francais Indonesian Turkce

PDF LF Tip: Clonando PCs completos por la red Resumen: Es frecuente encontrarse con la necesidad de replicar los datos desde un ordenador a otro. Un método seguro, sencillo y efectivo es utilizar un clonado por la red como se describe en este Cómo.

Escenario

La idea común subyacente a todos los métodos descritos a continuación es establecer una conexión de red entre el ordenador "origen" (el que va a ser clonado) y el ordenador "destino" (el clon). Esto es simple si ambos están conectados a un hub, en otro caso puedes conectar las tarjetas de red mediante un cable cruzado (los cables rectos normales no se pueden utilizar). Para el PC destino, un Live-CD (como Knoppix o LNX-BBC) o una instalación minimalista es necesaria de tal forma que la tarjeta de red esté operativa y ssh y/o netcat puedan ser usados. Hay también algunas distribuciones en disquete que te lo permitirán (en mi equipo tomsrtb no levantó la tarjeta de red al inicio). Si quieres instalar una nueva distribución, esa es también una alternativa fácil. Ambos ordenadores necesitan ser configurados con direcciones IP en la misma red de forma que puedan "hablar" uno con otro, como se muestra en la ilustración superior.

Métodos posibles

Con la configuración básica descrita hay varias formas de realizar el clonado:

copia binaria con dd

tubería con tar / cpio

rsync

dump y restore

dd if=/dev/cdrom of=the.iso

diskcopy

dd

dd

tar

cpio

/dev

rsync(1)

ssh

-D

rsync

dump

restore

ext2

ext3

Configurando ssh

ssh

netcat

sshd

/etc/init.d/

ssh-keygen -t rsa

/root/.ssh/id_rsa.pub

scp /root/.ssh/id_rsa SourcePC:/tmp

SourcePC

yes

y

cat /tmp/id_rsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys

Creando un sistema de ficheros en el PC destino

El primer paso es siempre particionar el disco duro en el ordenador destino y entonces crear el sistema de ficheros ext2/ext3 . El último es activar la variante preferida de journalling simplemente colocando la opción -j (journalling) en mke2fs (requiere tener soporte ext3 en el kernel). Puedes incluso convertir un sistema ext2 a ext3 , mira tune2fs(8 ). Digamos que en el ordenador origen tenemos la configuración siguiente:

Partición Tamaño Usada %Usada Montada en /dev/hda3 2.7G 552M 22% / /dev/hda5 7.8G

1.6G 22% /usr /dev/hda7 6.3G 1.7G 28% /usr/share /dev/hda8 3.4G 601M 19% /home /dev/hda12 5.3G 1.9G 37% /opt /dev/hda1 587M 70M 13%

/var/backup

Recomiendo hacer siempre alguna clase de partición. Si no en caso de fallo en el sistema de ficheros o corrupción de algunos sectores del disco duro se pueden destruir todos tus datos. Y de acuerdo a la Ley de Murphy, es seguro que sucederá si no tomas precauciones usando particiones diferentes en vez de usar una única. Tuve un caso recientemente con un kernel gracioso y no había particionado el disco, perdí todos mis datos sobre el sistema de ficheros corrupto. Arriba se muestra que /usr se hizo demasiado grande, por eso /usr/share ha sido añadido. Es el momento para conseguir un disco duro mayor.

parted

mke2fs -j -L <label> /dev/xxx

xxx

<label>

/usr

tune2fs(8)

Transferir el sistema de ficheros

/usr/

/usr/share

mount /dev/xxx /mnt

cd /mnt

ssh targetPC 'dump -0 -f - /' | restore -r -f -

targetPC

-0

-f -

stdin

stdout

-r

dump(8)

restore(8)

$ ssh 10.42.3.42 'dump -0 -f - /' | restore -r -f - DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Feb 22 15:50:12 2005 DUMP: Dumping /dev/hda3 (/) to standard output DUMP: Label: debian DUMP: Writing 10 Kilobyte records DUMP: mapping (Pass I) [regular files] DUMP: mapping (Pass II) [directories] DUMP: estimated 547312 blocks. DUMP: Volume 1 started with block 1 at: Tue Feb 22 15:50:14 2005 DUMP: dumping (Pass III) [directories] DUMP: dumping (Pass IV) [regular files] DUMP: Volume 1 completed at: Tue Feb 22 15:51:43 2005 DUMP: Volume 1 546590 blocks (533.78MB) DUMP: Volume 1 took 0:01:29 DUMP: Volume 1 transfer rate: 6141 kB/s DUMP: 546590 blocks (533.78MB) DUMP: finished in 89 seconds, throughput 6141 kBytes/sec DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Feb 22 15:50:12 2005 DUMP: Date this dump completed: Tue Feb 22 15:51:43 2005 DUMP: Average transfer rate: 6141 kB/s DUMP: DUMP IS DONE

restoresymtable

/usr

mount /dev/xxx ./usr cd ./usr ssh targetPC 'dump -0 -f - /usr' | restore -r -f -

/usr/share

./usr/share

ssh targetPC 'dump -0 -f - /usr/share' | restore -r -f -

Nota: Para volcar un sistema de ficheros, no es necesario que esté montado. Puedes también pasar un nombre de partición, como /dev/hda6 , en vez del nombre del directorio donde se monta la partición.

Alternativa: netcat

Una alternativa, en vez de usar ssh, es netcat(1) que se abrevia como nc. Netcat es la navaja suiza de los TCP/IP cliente-servidor y permite crear una tubería sobre la red. El ejemplo anterior es entonces modificado como sigue. Asumimos que la partición montada bajo /var/backup va a ser transferida mediante dump/restore desde el PC origen a el PC destino.

netcat

-l

restore

nc -l -p 2000 -q 1 | restore -r -f -

netcat

target-IP

dump -0 -f - /var/backup | nc <target-ip> 2000

-q

nc

ssh

Limpiando

/etc/fstab

/etc/hosts

/etc/network/interfaces

lilo

/etc/lilo.conf

root=...

lilo -v

/boot/grub/menu.lst

/boot/grub/grub.conf

grub

grub> root (hd0,xxx) ... filesystem is ... grub> setup (hd0) ... lots of output here grub> quit

grub-install /dev/xxx

xxx

root (hdn,xxx)

root=/dev/xxx

En el caso común de que ahora tengas mejor hardware en el PC clonado nuevo, querrás actualizar la configuración de tu kernel a medida. Si estas usando un sistema que viene con montones de módulos preconfigurados (como RedHat, SuSe, Mandrake, Fedora ...) no te preocupes, es bastante posible que exista un módulo utilizable. En caso contrario, lspci -vv y compilar el kernel es algo común y está descrito en muchos sitios. Si tu tarjeta gráfica es diferente ahora, actualiza /etc/X11/XF86Config-4 (o xorg.conf en RH/Fedora) para reflejarlo, o no tendrás salida gráfica. Es posible usar las herramientas de gráficos para configurar X arrancando en el nivel 3 si tienes esas herramientas. En debian, alguna investigación es necesaria, yo fui afortunado al encontrar que el controlador cambió de r128 a radeon y eso fue lo que hice.

Otros sistemas

Este cómo explica el procedimiento de clonado para sistemas de ficheros ext2/ext3 . Órdenes muy similares se pueden encontrar en muchos otros sistemas. Por ejemplo, varios Unices como FreeBSD, HP-UX, IRIX también suministran las órdenes dump/restore ; en Solaris se llama ufsdump/ufsrestore . Hay sistemas de ficheros que no ofrecen la utilidad de volcado, por ejemplo ReiserFS. En este caso recomendaría usar rsync. Mira [1] para un informe de clonado de un sistema Linux con éxito.

Referencias

