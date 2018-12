Mentransfer filesystem

This document is available in: English Castellano ChineseGB Francais Indonesian Turkce

PDF LF Tip:Mengkloning seluruh PC melalui jaringan Abstrak: Seringkali muncul masalah saat anda harus melakukan replikasi data dari satu satu komputer ke komputer lainnya.. Howto berikut akan menjelaskan penggunaan metoda yang aman, mudah dilakukan dan efektif dalam kloning berbasis jaringan.

Skenario

Ide pokok umum pada semua metoda yang dijelaskan berikut ialah untuk menyelenggarakan koneksi network antara komputer "sumber" (yang akan di kloning) dan komputer "target" (kloningnya). Hal ni mudah tercipta bila keduanya terhubung ke sebuah hub, bila tidak anda dapat menghubungkan network card-network card tersebut lewat kabel "crossover" (karena kabel straight yang normal tidak bisa digunakan). Untuk PC target, dibutuhkan sebuah live CD (seperti Knoppix atau LNX-BBC) atau instalasi minimal yang dapat mengoperasikan network card dan/atau ssh/netcat . Ada pula beberapa floppi yang dapat melakukan hal ini (meskipun dalam kasus saya tomsrbt hang saat inisialisasi network card). Bagaimanapun juga bila anda bermaksud untuk melakukan instalasi fresh sebuah distro, ini adalah alternatif lain mudah. Kedua komputer harus di konfigurasi dengan alamat IP pada network yang sama sehingga mereka dapat berbicara satu dengan yang lain, seperti gambar diatas.

Metoda yang memungkinkan

Dengan setup dasar yang diberikan, ada beberapa cara untuk menyelenggarakan kegiatan kloning:

pengkopian binary lewat dd

piping tar / cpio

rsync

dump dan restore

dd if=/dev/cdrom of=the.iso

diskcopy

tar

cpio

/dev

rsync(1)

ssh

-D

rsync

Disini, kita akan menggunakan metoda melalui dump dan restore yang berarti menciptakan kembali segenap filesystem. Metoda ini cepat, efektif dan memberikan hasil yang diharapkan, dengan upaya seminimal mungkin. Sebenarnya saya harus melakukan seluruh prosedur kloning dua kali, karena target PC akan diganti. Dalam kedua kasus, mutlak tidak ada kendala yang muncul dan memberikan kloning yang berfungsi, bootable dalam waktu kurun waktu sekitar 1 jam mengkopi bergiga-gigabytes. Pendakatan ini membutuhkan baik PC target maupun sumber ciri-ciri filesystem yang sama. Kita berasumsi bahwa ini adalah ext2 or ext3 , karena saat ini keduanya adalah filesystem yang paling luas digunakan (lihat catatan di bawah).



Setting up ssh

ssh

netcat

sshd

/etc/init.d/

ssh-keygen -t rsa

/root/.ssh/id_rsa.pub

scp /root/.ssh/id_rsa SourcePC:/tmp

dimana SourcePC adalah alamat IP dari PC sumber. Saat ditanya pakah anda yakin, masukkan '' yes '' secara lengkap ('' y '' saja sendirian seringkali tidak bekerja). Anda masih akan diberi prompt password root pada PC sumber. Sekarang tambahkan PC target sebagai node yangterpercaya dengan memberikan :

cat /tmp/id_rsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys

Membuat file system pada PC target

Langkah pertama dapat dipastikan adalah mempartisi hard drive pada sistem target dan meciptakan filesystem ext2/ext3. Yang terakhir adalah varian journalling yang lebih baik dan di enable secara sederhana dengan mengeset pilihan -j (journalling) pada mke2fs (membutuhkan dukungan ext3 di kernel). Anda pun dapat mengkonversikan sistem ext2 ke ext3 , lihat tune2fs(8 ). Jadi, bila PC sumber memiliki konfigurasi sebagai berikut :

Filesystem Ukuran Penggunaan Penggunaan% Di Mount pada /dev/hda3 2.7G 552M 22% / /dev/hda5 7.8G

1.6G 22% /usr /dev/hda7 6.3G 1.7G 28% /usr/share /dev/hda8 3.4G 601M 19% /home /dev/hda12 5.3G 1.9G 37% /opt /dev/hda1 587M 70M 13%

/var/backup

Saya rekomendasikan untuk selalu melakukan proses partisi. Bila tidak, maka kesalahan apapun dalam penggunaan filesystem atau hard-drive knock-out walaupun beberapa sektor saja dapat menghancurkan seluruh data anda. Dan menurut hukum Murphy, hal ini pasti terjadi bila tidak ada tindakan pencegahan yang diambil dengan penggunaan partisi yang berbeda daripada sebuah monolithic. Saya memiliki sebuah kasus baru-baru ini dengan sebuah kernel yang lucu dan belum mempartisi drive, selama penguyahan filesystem root. Diatas menunjukkan bahwa /usr telah terisi begitu besar, oleh karena itu /usr/share harus di tambahkan. Waktunya mengganti dengan hardisk yang lebih besar.

Pada PC target, jalankan parted (direkomendasikan) atau program partisi favorit (Qtparted adalah variant GUI yang baik, nyaris bisa dibilang sebagai kloning dari Partition Magic). Jangan lupa partisi swap. Setelah menyimpan table partisi, masukkan filesystem pada seluruh partisi yang baru dibuat, dengan :

mke2fs -j -L <label> /dev/xxx

xxx

<label>

/usr

tune2fs(8)

Mentransfer filesystem

Pertama, seluruh partisi yang baru tersebut harus di mount. Kita mulai dari filesystem root (''/'') dan mount direktori yang tersisa selanjutnya. Sangat mungkin untuk menyingkat dua partisi dari PC sumber ke dalam sebuah target singel, ini lah yang akan dilakukan pada /usr/ dan /usr/share dalam contoh diatas. Jadi mount filesystem root "masa depan" dengan menggunakan :

mount /dev/xxx /mnt

cd /mnt

ssh targetPC 'dump -0 -f - /' | restore -r -f -

dimana targetPC adalah alamat IP PC target . Option yang digunakan, '' -0 '' berarti full backup, '' -f - '' memerintahkan penggunaan stdin / stdout sebagai file descriptors dan '' -r '' memerintahkan untuk program restore untuk memciptakan ulang filesystem yang sedang di piping lewat network pada PC target . Untuk option lebih lanjut, baca dump(8) dan restore(8) . Berikut adalah output untuk mentransfer filesystem root :

$ ssh 10.42.3.42 'dump -0 -f - /' | restore -r -f - DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Feb 22 15:50:12 2005 DUMP: Dumping /dev/hda3 (/) to standard output DUMP: Label: debian DUMP: Writing 10 Kilobyte records DUMP: mapping (Pass I) [regular files] DUMP: mapping (Pass II) [directories] DUMP: estimated 547312 blocks. DUMP: Volume 1 started with block 1 at: Tue Feb 22 15:50:14 2005 DUMP: dumping (Pass III) [directories] DUMP: dumping (Pass IV) [regular files] DUMP: Volume 1 completed at: Tue Feb 22 15:51:43 2005 DUMP: Volume 1 546590 blocks (533.78MB) DUMP: Volume 1 took 0:01:29 DUMP: Volume 1 transfer rate: 6141 kB/s DUMP: 546590 blocks (533.78MB) DUMP: finished in 89 seconds, throughput 6141 kBytes/sec DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Feb 22 15:50:12 2005 DUMP: Date this dump completed: Tue Feb 22 15:51:43 2005 DUMP: Average transfer rate: 6141 kB/s DUMP: DUMP IS DONE

restoresymtable

/usr

mount /dev/xxx ./usr cd ./usr ssh targetPC 'dump -0 -f - /usr' | restore -r -f -

/usr/share

./usr/share

ssh targetPC 'dump -0 -f - /usr/share' | restore -r -f -

Catatan: Untuk dump sebuah filesystem, tidak perlu di mount. Anda dapat pula mem-pass sebuah nama partition, seperti /dev/hda6 , dibanding nama direktori dari partisi yang di mount.

Alternatif: netcat

Sebuah alternatif lain dari ssh adalah penggunaan netcat(1) , yang disingkat sebagai nc. Netcat adalah client-server sederhana yang siap digunakan yang mengijinkan pembuatan sebuah "pipa" melewati network. Contoh diatas dapat dimodifikasi sebagai berikut. Kami berasumsi bahwa partisi yang di mount dalam /var/backup akan ditransfer dengan dump/restore dari PC sumber ke PC target.

Pada sisi penerima (PC target) membuat sebuah instance yang mendengarkan dari netcat dengab -l dimana akan mempiping outputnya ke program restore .

nc -l -p 2000 -q 1 | restore -r -f -

netcat

target-IP

dump -0 -f - /var/backup | nc <target-ip> 2000

-q

nc

ssh

Pembersihan

/etc/fstab

/etc/hosts

/etc/network/interfaces

lilo

/etc/lilo.conf

root=...

lilo -v

/boot/grub/menu.lst

/boot/grub/grub.conf

grub

grub> root (hd0,xxx) ... filesystem is ... grub> setup (hd0) ... lots of output here grub> quit

grub-install /dev/xxx

xxx

root (hdn,xx)

root=/dev/xxx

Dalam kasus sejenis dengan hardware yang lebih baik pada PC yang baru di clone, anda mungkin perlu mengupdate settings untuk kernel custom anda. Bila anda menggunakan sistem dengan banyak modul yang sudah pre-configured (seperti RedHat, SuSe, Mandrake, Fedora ...) jangan takut, sepertinya akan ada modul yang cocok. Bila tidak, lspci -vv dan kompile kernel seperti biasanya. Bila video card anda berbeda, update /etc/X11/XF86Config-4 (or xorg.conf pada RH/Fedora) untuk menyesuaikannya, atau anda tidak akan memperoleh output. Bila mungkin , gunakan perangkat grafis untuk mensetting X dengan membooting pada runlevel 3 bila anda memiliki toolsnya. Pada debian, beberapa penyelidikan sangat diperlukan, saya cukup beruntung menemukan perubahan driver dari r128 ke radeon dan itu bekerja.

Sistem lain

Howto ini menjelaskan prosedur kloning untuk filesystem ext2/ext3 . Banyak perintah sejenis yang dapat ditemukan pada banyak sistem Linux lain. Sebagai contoh, beberapa jenis unix seperti FreeBSD, HP-UX, IRIX juga menyediakan perintah dump/restore ; pada Solaris ada ufsdump/ufsrestore . Ada beberapa filesystem yang tidak menawarkan fungsi dump filesystem, seperti. ReiserFS. Disini, gunakan rsync. Lihat [1] untuk laporan kesuksesan pengguanaan rsync untuk mengkloning sebuah sistem Linux.

Referensi

