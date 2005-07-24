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Dijital Bir Doğru Akım Güç Kaynağı Özet: Bir hobi olarak en iyi elektronik aletlerden birisi de güvenilir bir Doğru Akım güç kaynağıdır. Normal bir güç kaynağı ise en az 150 Euro.

Mikro Denetleyici tabanlı akıllı bir sistemle daha çok özelliklere sahip ve daha ucuz bir güç kaynağına sahip olabiliriz.



Bu konulara yabancı olanlara ilk önce şunu okumalarını tavsiye ederiz: Programming the AVR microcontroller with GCC.



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Giriş

Ucuz ve standart bileşenler Sadeece bir güç kaynağı (işlevsel kuvvetlendiriciler (OP Amp) için ayrı negatif besleme gerilimine gerek yok) Gösterge voltaj ve akım için aynı anda ilk ve gerçek değerleri gösterecek Güç kaynağınızı bağımsız olarak da kullanabileceksiniz, isterseniz bilgisayarınızdan da denetleyebileceksiniz. Çok küçük fakat güçlü olacak

Temel elektriksel tasarım fikri

Çıkışta bir kısa devre olursa transistör yanacaktır.

Sadece sabit bir akım sağlayacaktır.

Her zaman gerilim ve akımı ölçmek için bir AD(analogdan dijitale) çevirici

Güç transistörümüze komutlar göndermek için bir DA(dijitalden analoga) çevirici (referans gerilimi sağlamak için)

R-2R merdiveni

Biraz daha detaylı bir tasarım

DAC (DA çevirici) güç transistörü için gerekli akımı sağlayamaz.

Mikro denetleyici 5V'ta çalışır dolayısıyla DAC'ın çıkışı en fazla 5V olabilir. Buradan şunu da çıkarabiliriz; güç transistörünün arkasındaki gerilim en fazla 5-0.7=4.3V olur.

En son devre

Vampl= (R10 + R11)/R11

Rin=hfe1 * S1 * R11 * R9 = 100 * 50 * 1K * 47K = 235 MOhm - hfe 100 ve 200 arası (BC547 transistörü için) -S bir transistörün kuvvetlenme eğrisinin eğimi ve değeri yaklaşık 50 [birim=1/Ohm]

Rout= (R10 + R11) / (S1 + S2 * R9 * R11) = yaklaşık 2 Ohm



Devrenin en son halinin büyük boyutu: [PNG] [PDF]

Köşeli parantezlerin arasındaki değerler 30V versiyonu için.

Limitler

78L05: maksimum giriş voltajı 30V, ZD8.2 bu limiti 38V'a kadar genişletebiliyor. Farklı bir Z-diyot kullanarak biraz daha genişletebilirsiniz. 45V'u geçmenizi tavsiye etmem. Maksimum çıkış gerilimi giriş geriliminden en az 2V düşük olmalı. BD245B: 10A 80W, fakat 80W 25'C olmalı Yani bir güvenlik payı düşünürseniz 60W'ı kullanın (Maksimum çıkış gerilimi * Maksimum akım) < 60W Bir tane daha BD245B kullanarak 120W'a çıkabilirsiniz. Akımın eşit dağılımı için her BD245B'nin yayıcı (emitör) hattına 0.22 Ohm direnç ekleyin. Aynı devre ve devre kartı kullanılabilir. Transistörleri uygun bir alüminyum soğutucunun üstüne yerleştirin ve devre kartına kısa tellerle bağlayın. Akım ölçüm şöntü: Bu 6W'lık 0.5 veya 0.55 Ohm dirençtir. Bu 3A'lik bir akım için yeterli (Iout^2 * 0.55 <= 6W). Daha çok watt'lı daha yüksek akımlar için bir direnç kullanabilirsiniz.

Güç Kaynakları

22V 2.5A versiyonu: 18V 2.5A'lık bir transformatör, bir düzenleyici ve 3000uF'lik bir kapasitör lazım. (gerekçe: 18 * 1.4 = 25V, amper başına en az 1000uF) 30V 2A version: 24V 2A'lık bir transformatör, bir düzenleyici ve 2200uF'lık bir kapasitör lazım. (gerekçe: 24 * 1.4 = 33.6V, amper başına en az 1000uF) Daha fazla amper sağlayan bir transformatör almanın da bir sakıncası yok.

Test Aşaması

make lcdtest make lcdtestload

Yazılım

Ayarları depolayabileceksiniz (voltaj ve akım limiti) böylece güç kaynağı bir sonraki açılışında aynı ayarlarla açılacaktır.

Güç kaynağınızı rs232 bağlayıcısıyla linux bilgisayarınızdan denetleyebileceksiniz.

gedit hardware_settings.h

make wrfuse4mhz Bu mikro denetleyicinin frekansını 4MHz'ye getirecektir. Yazılım bu frekans için tasarlandı. make Bu yazılımı derleyecek. make load Bu da yazılımı yükleyecek.

Bir kaç resim ve fikir



Basit bir şey olabilir ama alüminyum kağıt ve iki tahtayla profesyonel bir görünüm elde edebilirsiniz.



Sadece alüminyumu iki defa katlayın. Profesyonel aletler olmadan da rahatlıkla yapılabilir.



İki baskılı devre tahtası. Küçük olan klavye için.



Düğmeleri lehimlemeden önce kutunun üstünde yerlerini işaretleyin. Bu doğru yerlerden delmenizi kolaylaştıracaktır.



Küçük, özelliği çok ve güçlü bir devre.



Güç kaynağının en son hali.

Referanslar/Dosya indirme

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