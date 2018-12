Ce document est disponible en: English Francais Turkce

PDF Une alimentation numérique CC Résumé: Une alimentation électrique en courant continu (CC) fiable est un périphérique important pour une passion comme l'électronique. Une alimentation électrique stabilisée électroniquement peut facilement coûter plus de 150 Euros.

En utilisant un plan basé sur un microcontrôleur intelligent, nous pouvons construire une alimentation électrique qui a plus de fonctionnalités et qui est beaucoup moins chère.



Les lecteurs, pour qui tout ceci serait nouveau, devraient d'abord lire Programmer le microcontrôleur AVR avec GCC, libc 1.0.4.



Ne vous inquiétez pas si le circuit imprimé semble trop compliqué pour votre laboratoire à la maison. Toutes les pièces et des PCB pré-imprimés seront, encore une fois, disponibles sur shop.tuxgraphics.org.

Introduction

Seulement des composants pas chers et standards sont utilisés Seulement une source de courant est nécessaire (pas de tension négative pour des amplificateurs opérationnels) L'affichage montre les valeurs prédéfinies et actuelles de la tension et du courant en même temps. Vous pouvez complètement contrôler l'alimentation électrique via votre ordinateur ou vous pouvez l'utiliser seule. Elle est très petite et très puissante.

L'idée de base du plan électrique

Le transistor va mourir lorsqu'il y aura un court-circuit dans la sortie

Il ne fournit qu'une tension de sortie fixe

un convertisseur A-D pour mesurer la tension

un convertisseur D-A pour envoyer les commandes à notre transistor de puissance (qui fournit la tension de référence)

L'échelle R-2R

Un plan plus détaillé

Le DAC (digital to analog converter, convertisseur digital vers analogique) ne peut pas fournir le courrant pour conduire le transistor de puissance.

Le microcontrôlleur opère à 5V ; donc, la sortie maximum du DAC est 5V, ce qui signifie que la tension de sortie maximale derrière le transistor de puissance sera 5 - 0.7 = 4.3V.

Le circuit final

Vampl = (R10 + R11) / R11

Rin = hfe1 * S1 * R11 * R9 = 100 * 50 * 1K * 47K = 235 MOhm - hfe est approximativement 100 à 200 pour un transistor BC547 - S est la pente de la courbe d'amplification d'un transistor et est approximativement de 50 [unit = 1/Ohm]

Rout = (R10 + R11) / (S1 + S2 * R9 * R11) = approximativement 2 Ohm



Le cicuit final est grand comme : [PNG] [PDF]

Les valeurs entre crochets droits sont pour la version de 30V.

Les limites

78L05: la tension maximale d'entré est de 30V, le ZD8.2 étend cette limite à environ 38V. En utilisant une diode Z différente, vous pouvez étendre cela un peu. Cela n'ira pas au-delà de 45V. La tension maximale de sortie devrait être au moins 2V plus basse que la tension d'entrée. BD245B: 10A 80W, Les 80W sont cependant à une température de 25°C. En d'autres termes, ajoutez une marge de sécurité et calculez avec 60W : (tension maximale de sortie * courant maximal < 60W Vous pouvez ajouter un second BD245B pour aller jusqu'à 120W. Pour s'assurer que le courant se distribue de manière égale, ajoutez une résistance de 0.22 Ohms dans la ligne d'Emetteur de chaque BD245B. Le même circuit et la même carte peuvent être utilisé. Montez les transistors sur un refroidisseur en aluminium propre et connectez-les avec de courts fils à la carte. Shunt de mesure du courant : Il y a une résistance de 0.5 ou 0.55 Ohm avec 6W. Cela est suffisant pour environ 3A de sortie (Iout^2 * 0.55 <= 6W). Utilisez une résistance plus puissante pour des courants plus élevés.

Les sources de courant

version 22V 2.5A : vous avez besoin d'un transformateur 18V 2.5A, un redresseur et un condensateur de 3000µF (raison : 18 * 1.4 = 2.5V, au moins 1000µF par ampère) version 30V 2A : vous avez besoin d'un transformateur 24V 2A, redresseur et un condensateur de 2200µF (raison : 24 * 1.4 = 33.6V, au moins 1000µF par ampère) Cela ne fait pas de tort d'acheter un transformateur qui peut fournir plus d'ampères.

Les tests

make lcdtest make lcdtestload

Le logiciel

Vous serez capables de stocker les paramètres (limite de tension et de courant) de manière à ce que l'alimentation électrique s'allume avec les mêmes paramètres au prochain allumage

Vous serez capables de contrôler l'alimentation électrique à partir de votre PC sous Linux via le connecteur rs232.

gedit hardware_settings.h

make wrfuse4mhz Cela va positionner la fréquence d'horloge du microcontrôleur à 4MHz. Le logiciel est conçu pour cette fréquence. make Cela va compiler le logiciel. make load Cela va charger le logiciel

Quelques photos et idées



Vous pouvez construire un boîtier simple mais ayant l'air professionnel à partir d'une feuille d'aluminium et deux planches en bois.



Pliez simplement l'aluminium deux fois. Cela est facile à faire, même sans équipement professionnel.



Les deux circuits imprimés. Le plus petit est pour le clavier.



Marquez les positions des boutons poussoirs sur le boîtier avant de souder les boutons sur la carte. Cela rend plus facile le perçage des trous à la bonne position



Le circuit. Très petit, riches en fonctionnalités et puissant.



L'alimentation électrique finale.

Références/Téléchargement

