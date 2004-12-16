ParallelKnoppix Özet: ParallelKnoppix, Knoppix ve Debian Linux tabanlı canlı CD Linux dağıtımıdır. ParallelKnoppix yardımıyla MPI gibi çeşitli paralel hesaplama araçları ve kütüphaneleriyle donatılmış bir küme sisitemini bir kaç dakika içerisinde kurmamız olasıdır. Bu sisitem sayesinde, hesaplama sistemleri ortamlarını yapılandırmak için zaman kaybetmemize gerek kalmamaktadır. ParalelKnoppix canlı CD sistemi olduğundan, var olan sisteminize herhangi bir zarar gelmemektedir. Sadece ana bilgisayarda bir dizin yaratılmaktadır, ama onu da sisteminizi yeniden başlattığınızda silebilirsiniz.

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