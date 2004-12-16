ParallelKnoppix Резюме: ParallelKnoppix это дитрибутив Линукс умеющий работать прямо с компакт-диска, то есть без установки на жесткий диск. Он основан на дистрибутиве Knoppix который в свою очередь базируется на Debian. ParallelKnoppix позволяет нам создать кластер оснащенный набором средств параллельного программирования и библиотек таких как MPI за считанные минуты. Это экономит много времени при конфигурации среды вычислений. Существующая среда вычислений не нарушается, так как это дитрибутив работающий прямо с компакт-диска . Только на главном узле создается каталог который может быть потом удален после перезагрузки системы если Вы того пожелаете.

_________________ _________________ _________________

