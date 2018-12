PDF ParallelKnoppix Kort: ParallelKnoppix is een live CD die is gebaseerd op Knoppix, een live CD die is gebaseerd op de Debian Linux distributie. ParallelKnoppix maakt het mogelijk om een Linux cluster, in enkele minuten op te zetten, compleet met tools/libraries voor parallel programmeren, zoals MPI. Het scheelt een hoop tijd met het configureren van de computer-omgeving. De bestaande omgeving wordt niet verstoord met ParallelKnoppix daar het een Live CD is. Alleen op de master node wordt een directory gemaakt, die indien gewenst na een reboot kan worden verwijderd.

_________________ _________________ _________________