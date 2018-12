эта страница доступна на следующих языках: English ChineseGB Deutsch Francais Russian

Оптимизация C/C++ приложений с помощью GProf Резюме: Если вы решили оптимизировать приложение сначала подумайте есть ли смысл проводить часы оптимизируя код, который выполняется в течение 0.04 секунды. GProf предоставляет простой путь профилирования ваших C/C++ приложений и определения интересных участков кода. В процессе изучения будет показано как использовался GProf для уменьшения времени выполнения реального приложения с 3-х минут до 5-ти секунд, с помощью идентификации и оптимизации 2-х структур данных. История приложения берет свое начало в 1982 году, когда оно было представлено на SIGPLAN Symposium on Compiler Construction. В настоящее время это стандартный инструмент практически для всех разновидностей UNIX.

_________________ _________________ _________________



Кратко о профилировании

Использование Pathalizer

event2dot

Кратко о работе приложения - данные читаются из файла и сохраняются отдельными частями и затем все собиратся в один большой график, который можно распечатать.

Синхронизация приложения

На моем компьютере event2dot работает около 3-х минут, обрабатывая эти данные.

real 3m36.316s user 0m55.590s sys 0m1.070s

Профилирование

g++ -pg dotgen.cpp readfile.cpp main.cpp graph.cpp config.cpp -o event2dot

Опять запустим event2dot . Во время исполнения требуемая информация будет помещена в файл 'gmon.out'. Можно посмотреть полученные данные следующей командой 'gprof event2dot | less'.

gprof показывает, что следующие функции представляют для нас интерес:

% cumulative self self total time seconds seconds calls s/call s/call name 43.32 46.03 46.03 339952989 0.00 0.00 CompareNodes(Node *,Node *) 25.06 72.66 26.63 55000 0.00 0.00 getNode(char *,NodeListNode *&) 16.80 90.51 17.85 339433374 0.00 0.00 CompareEdges(Edge *,AnnotatedEdge *) 12.70 104.01 13.50 51987 0.00 0.00 addAnnotatedEdge(AnnotatedGraph *,Edge *) 1.98 106.11 2.10 51987 0.00 0.00 addEdge(Graph *,Node *,Node *) 0.07 106.18 0.07 1 0.07 0.07 FindTreshold(AnnotatedEdge *,int) 0.06 106.24 0.06 1 0.06 28.79 getGraphFromFile(char *,NodeListNode *&,Config *) 0.02 106.26 0.02 1 0.02 77.40 summarize(GraphListNode *,Config *) 0.00 106.26 0.00 55000 0.00 0.00 FixName(char *)

Оптимизация

CompareNodes

CompareEdges

addAnnotatedEdge

В функции addAnnotatedEdge просматривается связанный список ( linked list ). Несмотря на простоту использования, это не лучший способ хранения данных. Меняем g->edges на бинарное дерево ( binary tree ), что обеспечит более быстрый поиск.

Результат

real 2m19.314s user 0m36.370s sys 0m0.940s

Вторая попытка

% cumulative self self total time seconds seconds calls s/call s/call name 87.01 25.25 25.25 55000 0.00 0.00 getNode(char *,NodeListNode *&) 10.65 28.34 3.09 51987 0.00 0.00 addEdge(Graph *,Node *,Node *)

Это хорошее улучшение кода:

real 0m3.269s user 0m0.830s sys 0m0.090s

Другие C/C++ профайлеры

Профилирование других языков

perl -d:DProf mycode.pl

dprofpp

Вывод

Ссылки

Страница отзывов