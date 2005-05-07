使用GProf来优化你的C/C++程序

摘要:

在优化程序的时候，要记住：在值得优化的地方优化！没有必要花上几个小时来优化一段实际上只运行0.04秒的程序。

GProf 使用了一种异常简单但是非常有效的方法来优化C/C++ 程序，而且能很容易的识别出值得优化的代码。一个简单的案例分析将会显示，GProf如何通过识别并优化两个关键的数据结构，将实际应用中的程序从3分钟的运行时优化到5秒的。

这个程序最早可以追溯到1982年关于编译器构建的特别讨论大会（the SIGPLAN Symposium on Compiler Construction）。现在这个程序成了各种UNIX 平台上的一个标准工具。

