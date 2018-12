PDF Une alimentation numérique CC - 2ème partie : le logiciel Résumé: Ceci est la seconde partie de la série parlant d'une alimentation numérique. Vous pourriez vouloir lire la première partie d'abord.



Il y aura une troisième partie où j'ajouterai la communication i2c pour contrôler l'alimentation via une commande provenant du PC et peut-être une quatrième partie où des choses plus amusantes seront ajoutées. Je pense non seulement à produire du courant continu (DC) mais aussi du DV + pulsations et crêtes. De cette manière, vous pouvez tester des circuits pour être sûr qu'ils sont résistants au bruits et variations de courant.



Un kit avec la carte mère et les pièces de cet article sont disponibles sur shop.tuxgraphics.org.

_________________ _________________ _________________