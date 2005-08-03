一个数字直流电源--第二部分:软件

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by Guido Socher (homepage)



关于作者:

Guido喜欢LINUX，因为对于开发自己的硬件来说，它确实是一个很好的系统。

目录: 简介

一点警告

软件的结构

各文件中都包含什么

新功能:保存配置数据

参考资料/下载

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简介

我会解释软件的不同部分是如何工作的。

增加代码来永久保存配置数据。

一点警告

软件的结构

由于中断代码的执行要在下一次中断到来之前结束，所在它不能太长。 这里要计算的是机器代码指令的数量。 一个可以仅用一行C代码写成的数学公式可能会产生数百行的机器代码。



在中断代码和main程序代码中共享的变量可能会在执行过程中突然改变。 当你从中断向main程序中传递多于一个字节的数据时这是合法的。 拷贝两个字节需要不止一条指令，那么就可能会出现一个字节在中断之前被拷贝， 而另一个字节却在中断之后。怎么办呢？由于ADC测量的结果在两次中断之间不会相差很大， 这在大多数情况下不会有什么问题。 万一你不能忍受这种偶然性的错误（每小时可能只发生一次）， 你就必须使用一个标志位，通过它可以检查你的代码是否在拷贝过程中被中断了。

1) 从中断任务中拷贝最后的ADC结果 2) 将它们转换为显示值（安培或伏特） 3) 将想要的安培或伏特值（用户设定的）转换成内部的等效ADC值 4) 将想要的等效ADC值拷贝到一个变量（比方说一个中断任务可以使用的变量） 5) 清LCD显示屏 6) 将我们要在LCD上显示的数字转换成字符串 7) 在显示屏上显示电压值 8) 检查中断任务是否可以调节电压或电流（电流限制激活） 9) 如果电压是限制因子，那么在电压值后面显示一个箭头 10)把安培值写到显示屏上 11)检查中断任务是否可以调节电压或电流（电流限制激活） 12)如果电流是限制因子，那么在电流值后显示一个箭头 13)检查是否有按钮被按下，如果没有等待100毫秒再检查。如果有按钮按下， 那么等待200毫秒，这是为了有一个好的响应――如果按钮被持续按住时不致于滚动过快。 14)回到第一步。

1) 将ADC结果拷贝到变量 2) 在电流和电压间切换ADC测量通道 3) 检查是否测量到过流，若过流则立即将DAC设为一个很小的值（不必为0， 因为电压放大器只工作在0.6V以上（0.6V的输入仍得到0V的输出））。 4) 检查电压电流是否需要调节 5) 根据4)的结果检查是否需要更新DAC（数模转换器）

各文件中都包含什么

ddcp.c -- 该文件包含main程序。所有初始化工作都在此完成。main循环也在这里实现。 analog.c -- 模数转换器以及所有在中断任务相关上下文中执行的代码都可以在此找到。 dac.c -- 数模转换器，在ddcp.c中初始化，但只在analog.c中调用。 kbd.c -- 键盘代码。 lcd.c -- LCD驱动。这一专门的版本不需要LCD的rw针脚，而使用一个内部定时器， 它应该能有足够长的时间来完成中断任务。

新功能:保存配置数据

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