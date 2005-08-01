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Iznogood
<iznogood/at/iznogood-factory.org>
Yazar hakkında:
Bir süreliğine GNU/Linux ile haşır neşir oldum ve şu anda bir Debian sistemi kullanıyorum. Elektronik çalışmalara rağmen; çoğunlukla, GNU/Linux topluluğu için, bir fransız çeviri çalışması yapıyorum. Iznogood-Factory' de bulabilirsiniz..
Türkçe'ye çeviri:
Onur Yılmaz <onur2029(at)yahoo.com>
İçerik:
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Sylpheed-Claws ile gpg posta imzalarının kontrolü
Özet:
Bir gpg eklentisinin nasıl kurulacağını ve Sylpheed-Claws ile bir posta imzasının
nasıl kontrol edileceğini, bazı kabuk komutlarını kullanarak göstermeye çalışacağım.
Arkadaşımdan şunu soran bir e-posta aldım : "Bana neden virüs programı eklenmiş bir e-posta gönderdin ?" Hııı! Demek ki birisi benim e-posta adresimi ele geçirdi ve ona benim adresimle bir e-posta gönderdi... Şanslıydı; çünki, virüs tespit edildi. Fakat bir kasabada (onun evinden 150 km ileride) buluşma için sadece bir tarih olsaydı, daha önceleri yaptığımız gibi, ne olmuş olurdu... yada geliştirilmekte olan bir program için yama olsaydı. Kötü bir gün olurdu!
Bundan sonra e-postalarımı daima imzalayacağım. Ve imzası olduğu zaman, e-posta imzasını denetleyeceğim. Davetsiz misafirlere karşı fazladan, bir güvenlik. Fakat bazen yeni bir insandan daha önceden kontrol etmediğim bir gpg imzası olan e-posta alırım. Tembel bir adam olduğumdan ve bir xterm açmak, bilgisayarımdaki kamusal (genel) anahtarı (public key) alan bir gpg komutu yazmak ve sonra her yeni e-posta adresi için imzayı denetlemek istemediğimden bunu Sylpheed-Claws 'da bir eylem olarak yaptım.
apt-get install sylpheed-claws sylpheed-claws-plugins sylpheed-claws-pgpmime gpgEklentinin çalışması için, Configuration -> Plugins bölümüne gitmelisiniz ve sonra pgpmime.so isimli eklentiyi resimlerde gösterildiği gibi yüklemelisiniz. (Elbette, Sylpheed-Claws kullanmanıza yardımcı olması için diğer eklentileride seçebilirsiniz.)
Solda Confidentiality -> GPG var. Üzerine tıkladığınızda dört tane kontrol kutusu göreceksiniz. En az birincisini işaretlemelisiniz. (Automatic signature check.) Mesajlarınızı kontrol edin. Sizinkileri imzalarsanız diğerleri ilginç görünecektir. İkincisi sizin passphrase 'inizi (parola paragrafı, şifreden çok daha uzun ve güvenli imza) oturum boyunca hafızada tutar, üçüncüsü klavyeye odaklanır ve sonuncusu gpg çalışmadığı taktirde sizi uyarır.Eğer imzası olan bir mesaj varsa, mesaj gövdesinin sağ tarafında bir logo göreceksiniz:
Sylpheed-Claws 'da, kontrol etmek istediğiniz mektuptayken, Tools -> Actions ile eylemler
yapabilirsiniz. Fakat, ilk olarak bunu Configuration -> Actions 'da programlamalısınz. Onu açın:
Menu name 'de, komut isimini (istediğinizi seçebilirsiniz) ve Command 'de (çok zor!) komutu koyun ve onu ekleyin (Add). İşte gpg kontrolü yapan komut :
ID=`cat %f | grep "From" | grep "<" | grep ">" | cut -f2 -d\< | cut -f1 -d\> `; xterm -e gpg --keyserver wwwkeys.ch.pgp.net --search-key $IDtek satır içinde. Normal gpg komutu :
gpg --keyserver servername --search-key email-addresssylpheed-claws ile, bunu "xterm -e" kullanarak bir xterm içinde açıyoruz çünki daima tek isim seçeneğini seçmemiz gerekir. E-posta adresine sahip olmak için, $ID:
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Çeviri bilgisi:
2005-08-01, generated by lfparser version 2.46