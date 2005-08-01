Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English ChineseGB Deutsch Francais Indonesian Turkce

Sylpheed-Claws ile gpg posta imzalarının kontrolü Özet: Bir gpg eklentisinin nasıl kurulacağını ve Sylpheed-Claws ile bir posta imzasının nasıl kontrol edileceğini, bazı kabuk komutlarını kullanarak göstermeye çalışacağım.

_________________ _________________ _________________



Neden imza kontrolü?

Arkadaşımdan şunu soran bir e-posta aldım : "Bana neden virüs programı eklenmiş bir e-posta gönderdin ?" Hııı! Demek ki birisi benim e-posta adresimi ele geçirdi ve ona benim adresimle bir e-posta gönderdi... Şanslıydı; çünki, virüs tespit edildi. Fakat bir kasabada (onun evinden 150 km ileride) buluşma için sadece bir tarih olsaydı, daha önceleri yaptığımız gibi, ne olmuş olurdu... yada geliştirilmekte olan bir program için yama olsaydı. Kötü bir gün olurdu!

Bundan sonra e-postalarımı daima imzalayacağım. Ve imzası olduğu zaman, e-posta imzasını denetleyeceğim. Davetsiz misafirlere karşı fazladan, bir güvenlik. Fakat bazen yeni bir insandan daha önceden kontrol etmediğim bir gpg imzası olan e-posta alırım. Tembel bir adam olduğumdan ve bir xterm açmak, bilgisayarımdaki kamusal (genel) anahtarı (public key) alan bir gpg komutu yazmak ve sonra her yeni e-posta adresi için imzayı denetlemek istemediğimden bunu Sylpheed-Claws 'da bir eylem olarak yaptım.

Sylpheed hakkında

apt-get install sylpheed-claws sylpheed-claws-plugins sylpheed-claws-pgpmime gpg

Solda Confidentiality -> GPG var. Üzerine tıkladığınızda dört tane kontrol kutusu göreceksiniz. En az birincisini işaretlemelisiniz. (Automatic signature check.) Mesajlarınızı kontrol edin. Sizinkileri imzalarsanız diğerleri ilginç görünecektir. İkincisi sizin passphrase 'inizi (parola paragrafı, şifreden çok daha uzun ve güvenli imza) oturum boyunca hafızada tutar, üçüncüsü klavyeye odaklanır ve sonuncusu gpg çalışmadığı taktirde sizi uyarır.

İmza kontrolcüsü nasıl yapılır?

Sylpheed-Claws 'da, kontrol etmek istediğiniz mektuptayken, Tools -> Actions ile eylemler yapabilirsiniz. Fakat, ilk olarak bunu Configuration -> Actions 'da programlamalısınz. Onu açın:





Menu name 'de, komut isimini (istediğinizi seçebilirsiniz) ve Command 'de (çok zor!) komutu koyun ve onu ekleyin (Add). İşte gpg kontrolü yapan komut :

ID=`cat %f | grep "From" | grep "<" | grep ">" | cut -f2 -d\< | cut -f1 -d\> `; xterm -e gpg --keyserver wwwkeys.ch.pgp.net --search-key $ID

gpg --keyserver servername --search-key email-address

cat %f ile mesajı okuruz

"<" ve ">" ile From satırını ararız

"<" 'dan önce ve ">" 'den sonra olan herşeyi tutarız

Sonuç

Bu yazı için görüş bildiriminde bulunabilirsiniz