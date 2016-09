Dieses Dokument ist verfübar auf: English ChineseGB Deutsch Francais Indonesian Turkce

PDF Überprüfung von gpg-Mailsignaturen mit Sylpheed-Claws Zusammenfassung: Ich werde versuchen zu zeigen, wie man eine GPG-Erweiterung innerhalb von Sylpheed-Claws installiert und eine Mailsignatur mittels einiger bash-Pipe-Befehle überprüft.

Warum Signaturen überprüfen?

Ich erhielt eine Email von einem Freund, der mich fragte: "Warum schickst Du mir eine Email mit einem angehängten Virusprogramm?" Huuu! Jemand hatte meine Email-Adresse abgefangen und ihm eine Email mit meiner Adresse geschickt. ... Er hatte Glück, weil der Virus entdeckt wurde. Aber was wäre geschehen, wenn es nur um einen Termin für ein Treffen in einer Stadt gewesen wäre, 150 km von seinem Haus, was für uns nicht ungewöhnlich ist ... oder ein Patch für ein in Entwicklung befindliches Programm. Das wäre ein schlechter Tag!

Seit dieser Zeit signiere ich meine Emails immer. Und ich überprüfe die Email-Signatur, wenn die Email eine enthält. Eine weitere Sicherung gegen Eindringlinge. Aber manchmal erhalte ich eine Email von einer unbekannten Person mit einer GPG-Signatur, die ich noch nicht überprüft habe. Da ich ein sehr träger Typ bin, möchte ich kein Xterm öffnen, um den gpg-Befehl einzugeben, damit der öffentliche Schlüssel auf meinen Computer landet und die Signatur für jede neue Email-Adresse überprüft wird. Darum habe ich das als eine Aktion in Sylpheed-Claws geschrieben.

Über Sylpheed

apt-get install sylpheed-claws sylpheed-claws-plugins sylpheed-claws-pgpmime gpg

Dann wählen Sie Einstellungen im Konfigurations-Menu. Links sehen Sie Vertraulichkeit -> GPG. Ein Klick darauf zeigt 4 Check-Boxen. Sie müssen zumindet die erste markieren (Automatische Signaturprüfung). Prüfen Sie Ihre Nachrichten. Die anderen sind interessant, wenn Sie Ihre Nachrichten signieren: die zweite Box hält Ihre Passphrase während der Sitzung im Speicher, die dritte aktiviert die Tastatur und die letzte warnt, wenn gpg nicht funktioniert.

Wie erstelle ich einen Signatur-Tester?

In Sylpheed-Claws können Sie Aktionen über Hilfsmittel -> Aktionen ausführen, wenn Sie sich in einer Email befinden, die Sie prüfen wollen. Aber zuerst müssen Sie es unter Konfiguration -> Aktionen programmieren. Sie öffnen es:





Unter Menu-Name geben Sie den Befehlsnamen an (Sie können einen Ihnen genehmen wählen), den Befehl unter Befehl (sehr schwierig!) und dann Hinzufügen. Hier ist die Befehls-Pipe, die die GPG-Überprüfung vornimmt:





ID=`cat %f | grep "From" | grep "<" | grep ">" | cut -f2 -d\< | cut -f1 -d\> `; xterm -e gpg --keyserver wwwkeys.ch.pgp.net --search-key $ID

gpg --keyserver servername --search-key email-address

lesen wir die Nachricht mit cat %f

wir suchen die From-Zeile mit "<" und ">"

wir behalten alles vor "<" und nach ">"

Schlussfolgerung

