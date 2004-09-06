Платформонезависимая разработка программ Резюме: Практически любым оборудованием, используемым в индустрии, можно управлять через сеть. Программа, запускаемая пользователем работает как обычный клиент, получая и отправляя данные. На следующей диаграмме зеленым цветом показано в каком месте коммуникационной схемы она располагается:



В большинстве программ обычно пишут на какой операционной системе они работают. Читатели этого журнала используют Linux, и все же другие операционные системы, к примеру, Windows, также популярны среди пользователей. В принципе, приложения не должны от них зависеть, на любой платформе пользователь все должен понять интуитивно.

Эта статья покажет, что выбор специфичной платформы для приложения необязателен, и что возможно написать программу, которая будет компилироваться на разных операционных системах. При написании статьи использовались ПК с двумя операционными системами - Linux и Windows. Возможно, программы запускались бы и на Mac, и на MacOSX, но в данный момент проверить это невозможно из-за отсутствия необходимого оборудования.



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