Sviluppo di software indipendente dalla piattaforma Premessa: Quasi tutto l'equipaggiamento usato nell'industria potrebbe essere controllato tramite una rete. L'interfaccia utente gira sull'hardware e funziona come un semplice client, ricevendo ed inviando dati per i quali il tempo non sia un fattore (es. parametri di inizializzazione e risultati di misurazioni). Nel seguente diagramma viene evidenziato in verde:



I progetti di software richiedono spesso una risposta alla domanda su quali sistemi operativi debbano essere supportati. Mentre i lettori di questa rivista propendono per Linux, vengono richiesti anche altri sistemi operativi (quasi sempre Windows). In via di principio, il sistema operativo da adottare non costituisce una priorita' dominante per l'applicazione; l'utente deve essere capace di ottenere risultati intuitivamente.

Il seguente articolo dimostrera' che non e' richiesta una decisione su una specifica piattaforma da adottare visto che e' possibile scrivere software che puo' essere compilato per vari sistemi operativi. Questo articolo si limitera' ai PC con Linux e Windows. Dovrebbe essere possibile usare le applicazioni anche sui Mac e MacOSX, ma questo non si puo' dimostrare visto che manca l'hardware



