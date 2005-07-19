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автор Guido Socher (homepage)
Об авторе:
Guido нравится когда компьютер отвечает его требованиям и выглядит так как ему
нравится. Поэтому он использует Linux.
Перевод на Русский:
Пухляков Кирилл <kirill(at)linuxfocus.org>
Содержание:
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LF Tip: О плагинах firefox
Резюме:
Это небольшая заметка. Теперь в нашем журнале по крайней мере одна подобная заметка будет
в каждом месяце. Если у Вас есть какие-нибудь идеи для подобных заметок - пишите на мой
почтовый адрес: guido("at")linuxfocus.org_________________ _________________ _________________
Введение
Браузер Mozilla Firefox определенно готов к использованию во всемирной паутине "world wide web".
Некоторые сайты в настоящее время кроме полезной и интересной информации размещают рекламу.
Рсскажу вам о двух плагинах, которые я использую.
Flashblock
Flashblock удаляет все flash плагины и показывает вместо них небольшую круглую кнопку.
Если посетитель сайта желает просмотреть flash ролик ему достаточно нажать на эту кнопку.
https://addons.update.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=433
NukeAnything
Nuke Anything способен удалить любой html объект. Все что нужно сделать для этого - кликнуть
правой кнопкой мыши на любом объекте ( это может быть даже текстовый параграф ) и выбрать пункт
"remove object". Очень полезно для удаления рисунков и рекламы. Также полезно воспользоваться
этим плагином перед печатью документа.
https://addons.update.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=79
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2005-07-19, generated by lfparser version 2.50