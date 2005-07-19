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автор Guido Socher (homepage)

Об авторе:

Guido нравится когда компьютер отвечает его требованиям и выглядит так как ему нравится. Поэтому он использует Linux.

Перевод на Русский:
Пухляков Кирилл <kirill(at)linuxfocus.org>

Содержание:


 

LF Tip: О плагинах firefox

idea

Резюме:

Это небольшая заметка. Теперь в нашем журнале по крайней мере одна подобная заметка будет в каждом месяце. Если у Вас есть какие-нибудь идеи для подобных заметок - пишите на мой почтовый адрес: guido("at")linuxfocus.org

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Введение

Браузер Mozilla Firefox определенно готов к использованию во всемирной паутине "world wide web". Некоторые сайты в настоящее время кроме полезной и интересной информации размещают рекламу. Рсскажу вам о двух плагинах, которые я использую.
 

Flashblock

Flashblock удаляет все flash плагины и показывает вместо них небольшую круглую кнопку. Если посетитель сайта желает просмотреть flash ролик ему достаточно нажать на эту кнопку.

https://addons.update.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=433

flashblock
 

NukeAnything

Nuke Anything способен удалить любой html объект. Все что нужно сделать для этого - кликнуть правой кнопкой мыши на любом объекте ( это может быть даже текстовый параграф ) и выбрать пункт "remove object". Очень полезно для удаления рисунков и рекламы. Также полезно воспользоваться этим плагином перед печатью документа.

https://addons.update.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=79

nukeanything
 

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http://www.LinuxFocus.org 		Translation information:
en --> -- : Guido Socher (homepage)
en --> ru: Пухляков Кирилл <kirill(at)linuxfocus.org>

2005-07-19, generated by lfparser version 2.50