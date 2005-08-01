LF Tip: USB мышки и ноутбуки Резюме: Это небольшая заметка. Теперь в нашем журнале по крайней мере одна подобная заметка будет в каждом месяце. Если у вас есть какие-нибудь идеи для подобных заметок - пишите на мой почтовый адрес: guido("at")linuxfocus.org



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