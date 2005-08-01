|
|
|эта страница доступна на следующих языках: English ChineseGB Francais Portugues Russian
|
автор Guido Socher (homepage)
Об авторе:
Guido нравится когда компьютер отвечает его
требованиям и выглядит так как ему нравится. Поэтому он использует Linux.
|
LF Tip: USB мышки и ноутбуки
Резюме:
Это небольшая заметка. Теперь
в нашем журнале по крайней мере
одна подобная заметка будет в каждом месяце. Если у вас есть какие-нибудь идеи для подобных заметок - пишите на мой почтовый адрес: guido("at")linuxfocus.org
Section "ServerFlags" Option "AllowMouseOpenFail" EndSectionХ-сервер может обеспечить сединение и отключение Usb мышки без каких-либо проблем. Но вместе с тем он должен быть в состоянии открыть программное устройство (в /dev) при начальной загрузке. Проблема в том , что большинство дистрибутивов имеют usb мышку скомпилированную как модуль. Другими словами он добавляется только когда вы подсоединяете мышку. Чтобы решить эту проблему вам нужно обеспечить загрузку таких модулей даже при отсутсвии мышки в момент начальной загрузки.
# put this into an init script e.g # /etc/rc.d/rc.local for fedora or # /etc/conf.d/local.start for gentoo or .... # load the kernel modules needed for a usb mouse even if there # is no mouse connected yet: modprobe hid modprobe input modprobe mousedevНу вот собственно и всё.
|
Webpages maintained by the LinuxFocus Editor team
© Guido Socher
"some rights reserved" see linuxfocus.org/license/
http://www.LinuxFocus.org
|
Translation information:
2005-08-01, generated by lfparser version 2.50