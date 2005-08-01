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автор Guido Socher (homepage)

Об авторе:

Guido нравится когда компьютер отвечает его требованиям и выглядит так как ему нравится. Поэтому он использует Linux.

Перевод на Русский:
Yuri Slobodyanyuk <yurisk(at)inbox.ru>

Содержание:


 

LF Tip: USB мышки и ноутбуки

idea

Резюме:

Это небольшая заметка. Теперь в нашем журнале по крайней мере одна подобная заметка будет в каждом месяце. Если у вас есть какие-нибудь идеи для подобных заметок - пишите на мой почтовый адрес: guido("at")linuxfocus.org

_________________ _________________ _________________

 

Введение.

Недавно я заметил как мои друзья были удивлены когда я соединил usb мышку с моим ноутбуком имеющим Линукс, при этом Х11 был уже запущен. Мышка просто заработала и я не должен был перезагружать Х-сервер. Для меня это было обычным делом хотя я и должен признать, что ещё никогда до сегодняшнего дня не видел дистрибутив Линукс который вёл бы себя так по умолчанию.

Итак привожу решение этой проблемы.  

PS/2 и USB мышка в XF86

Мои дистрибутивы Линукс не самые последние поэтому в них установлен XF86. Я думаю это применимо и к любому другому Х-серверу но сам я не проверял.

Такой способ подключения usb мышки имеет смысл только на ноутбуках с внутренней ps/2 мышкой и usb разъёмом. Зачем вам внутренняя мышка? Она вам и не нужна.Вы можете установить метку в разделе ServerFlags но обычно нет особого смысла использовать Х11 без мышки. 
Section "ServerFlags"
Option     "AllowMouseOpenFail"
EndSection
Х-сервер может обеспечить сединение и отключение Usb мышки без каких-либо проблем. Но вместе с тем он должен быть в состоянии открыть программное устройство (в /dev) при начальной загрузке. Проблема в том , что большинство дистрибутивов имеют usb мышку скомпилированную как модуль. Другими словами он добавляется только когда вы подсоединяете мышку. Чтобы решить эту проблему вам нужно обеспечить загрузку таких модулей даже при отсутсвии мышки в момент начальной загрузки. 

# put this into an init script e.g
# /etc/rc.d/rc.local for fedora or
# /etc/conf.d/local.start for gentoo or ....

# load the kernel modules needed for a usb mouse even if there
# is no mouse connected yet:
modprobe hid
modprobe input
modprobe mousedev
Ну вот собственно и всё.  

Страница отзывов

У каждой заметки есть страница отзывов. На этой странице вы можете оставить свой комментарий или просмотреть комментарии других читателей
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http://www.LinuxFocus.org 		Translation information:
en --> -- : Guido Socher (homepage)
en --> ru: Yuri Slobodyanyuk <yurisk(at)inbox.ru>

2005-08-01, generated by lfparser version 2.50