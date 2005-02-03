Совет от LF: преобразование html документов в формат PDF



автор Guido Socher (homepage)



Об авторе:

Недавно мы сообщили о том, что linuxfocus планирует предоставить читателям свои заметки в формате pdf. В ответ мы получили множество сообщений с советами как это сделать и протестировав их решили написать небольшую заметку на эту тему. Благодарим за ваши сообщения и советы.



Перевод на Русский:

Pukhlyakov Kirill <kirill(at)linuxfocus.org>



Содержание: Введение

Идея

Варианты

Вывод

Страница отзывов