door Guido Socher (homepage)



Over de auteur:

Een tijdje terug hadden we gemeld dat LinuxFocus artikelen ook als pdf beschikbaar wilden maken. We kregen een hoop suggesties die zijn opgesomt in deze tip. Hartelijk dank voor alle suggesties.



Vertaald naar het Nederlands door:

Guus Snijders <ghs(at)linuxfocus.org>



PDF LF Tip: PDF genereren van HTML documenten



Introductie

Het idee

De kandidaten

html2ps

latex

HTML --(tidy)--> XHTML --(XSLT)--> Latex --(pdflatex)--> PDF

web browser remote control

netscape -noraise -remote "openurl(http://somepage)" sleep(10) # there is no way to know if the page is completely loaded # so we just wait a bit netscape -noraise -remote saveas(somepage.ps,PostScript) sleep(10) ps2pdf somepage.ps

htmldoc

htmldoc -t pdf --webpage -f file.pdf file.html

Conclusie

Talkback voor dit artikel