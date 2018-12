Ten dokument jest dostępny w następujących językach: English ChineseGB Deutsch Francais Polish

Fn-F12: Hibernacja na laptopie IBM Thinkpad T20 Notka: Artykuł ten opisuje jak przeprowadzić Hibernacje na dysk używając IBM Thinkpada T20. Rozwiązanie tutaj zaprezentowane może równie zadziałać na innych Thinkpadach z zainstalowanym biosem Phoenix, ale ja testowałem to tylko na T20.

Wymagane oprogramowanie

Będziesz potrzebował(a) następującego oprogramowania do przeprowadzenia hibernacji:

fdisk lub cfdisk do spartycjonowania dysku.

lub do spartycjonowania dysku. dosfstools do stworzenia systemu plików FAT16

do stworzenia systemu plików FAT16 tphdisk.c (z samba.org) do utworzenia pliku hibernacji (lokalna kopia: tphdisk.tar.gz)

fdisk zazwyczaj znajduje się w domyślnej w każdej instalacji Linuksa. Natomiast cfdisk jest domyślnie instalowany w dystrybucji Debiana. tphdisk był pisany przez Andrew Tridgell`a specjalnie pod jego Thinkpada T20.

Tworzymy partycje DOS

Na początku musisz być pewny(a), że posiadasz wolną partycje PRIMARY (przyp. tł.: może ich być maksymalnie 4) na swoim dysku. To jest bardzo ważne, gdyż Thinkpad może przejść w stan hibernacji tylko na partycje PRIMARY. Niestety nie może to być partycja rozszerzona EXTENDED.

Zasada co do wielkości tej partycji jest taka: "ilość pamięci RAM + ilość pamięci na karcie graficznej + dodatkowe MB dla bezpieczeństwa". Jeżeli planujesz wkrótce dokupić RAMu to weź to pod uwage, gdyż później bedziesz musiał(a) tworzyć partycje od nowa.

Jak już utworzyłe(a)ś partycje, to ustaw jej typ na "Hidden Win95 (FAT16) LBA - "Ukryta Win95 (FAT16) LBA". Kod tej partycji to "1E".

RAM: 128 MB VGA RAM: 8 MB Wielkość parycji: 150 MB ( dla bezpieczeństwa)

Od Ciebie zależy jak wiele dodasz dodakowych MB. Jak masz problemy to poszukaj ich rozwiązania w sekcji: Najczęściej pojawiające sie problemy.

Teraz uruchom "grzyba" ;-) od nowa.

Formatowanie partycji

mkdosfs jest częścią pakietu dosfstools

Jako root: $ mkdosfs /dev/hdaX

... gdzie hdaX jest partycją którą wcześniej utworzyłe(a)ś

Teraz zamontuj partycje:

$ mount /dev/hdaX /mnt/hibernate

Tworzymy plik hibernacyjny

Pobierz tphdisk z http://samba.org/ftp/unpacked/ junkcode/tphdisk.c lub lokalnie: tphdisk.tar.gz Skompiluj tphdisk. Następnie stwórz plik "save2dsk.bin". save2dsk.bin jest właśnie tym plikiem hibernacyjnym, jego nazwa musi być taka i nie wymyślaj innej.

$ gcc -o tphdisk tphdisk.c $ ./tphdisk N > /mnt/hibernate/save2dsk.bin

... gdzie:

N = wielkość pliku. Przypomnij sobie ustalanie wielkości partycji.

Uruchom on nowa laptopa.

Dzwięk

Testowanie

Naciśnij Fn-F12.

Ekran powiniej być teraz pusty a następnie po kilku sekundach narzędzie do hibernacji (zawarte w biosie) uruchomi sie i zacznie zrzucać zawartość RAMu na nowo utworzony plik hibernacyjny:



Najczęściej pojawiające się problemy

Podczas tworzenia pliku hibernacyjnego pojawia mi się komunikat: "Write Failed !" - "Błąd zapisu !"

Sprawdz czy masz wystarczającą ilość miejsca na partycji. Spróbuj ją powiekszyć i zobacz czy tym razem wszystko jest ok.

Twoj Thinkpad powinien używać Phoenix BIOS.



Kiedy uruchamiam stan hibernacji - to system "wisi"

Upewnij sie że prawidłowo zamontowałe(a)ś partycje do hibernacji

Może gdzieś po drodze popełniłe(a)ś błąd. Sprawdź wszysko po kolei i upewnij sie że jest tak, jak Ci opisywałem

"System is invalid"!

Sformatowałe(a)ś partycje w innym systemie plików (spojrz na Tworzymy partycje DOS )

Może to jest partycja rozszerzona "EXTENDED" - a pamietasz jak mówiłem, że musi to być parycja "PRIMARY"

