Wprowadzenie do SPF

type

Definicje typów użytych podczas weryfikacji.



Możliwe wartości: Wartość Opis include przyłacza domeny do testu.

podaje się go w formie include:domain all kończy sekwencje testu.

Dla przykładu: podajemy -all i wówczas jeżeli wszystkie dotychczasowe (do wystąpienia all) testy nie pasują , wówczas cały test zawodzi. Gdy natomiast nie jesteśmy pewni co do tego rozwiązania , możemy podać ?all wówczas winik testu jest przyjmowany jako zaakceptowany. ip4 Używa protokołu IP4 podczas weryfikacji.

Używany w formie ip4:ipv4 lub ip4:ipv4/cidr do zdefiniowania zasięgu. Gdzie np.: ipv4 to 192.168.1.0. Ten protokół jest najbardziej zalecany. ip6 Używa protokołu IP6 podczas weryfikacji. a Używa domenowych nazw podczas weryfikacji.

Czyta w DNS rekord A RR

Używany w formie a:domain, a:domain/cidr lub a/cidr. mx Używa DNS MX RR podczas weryfikacji.

Rekord MX RR definiuje odbierający MTA. Dla przykładu: jeżeli nie będzie to ten sam MTA służący do wysyłanie, wówczas test bazujący na MX zawiedzie.

Używany w formie mx:domain, mx:domian/cidr lub mx/cidr. ptr Używa DNS PTR RR podczas weryfikacji.

W tym przypadku jeżeli nazwa hosta znajduje się w domenie wówczas komunikacja zostaje zweryfikowana pozytywnie.

Używany w formie ptr:domain. exist Test na istnienie domeny.

Używany w formie exist:domain.