Parametro Descrizione

v=spf1 Versione di SPF. Usando SenderID dovreste vedere v=spf2

pre Definisce un codice di ritorno quando esiste una corrispondenza.



I possibili valori sono: Valore Descrizione + Default. Significa passato quando il test e' definitivo. - Vuol dire test fallito. Questo valore in genere si applica a -all per dirgli che non si sono precedenti corrispondenze. ~ Vuol dire soft fail (fallimento non definitivo). Questo valore in genere viene applicato quando il test non e' definitivo. ? Vuol dire neutrale. Questo valore si applica di norma quando un test non e' definitivo.

type Definisce il tipo da usare per la verifica.



Valori possibili sono:: Valore Descrizione include per includere i test da un dominio fornito.

Scritto nella forma include:dominio all to finire la sequenza dei test.

Ad esempio se e' -all, allora se tutti i test non sono stati completati fino a qui allora abbandona. Ma se non si e' sicuri puo' essere usato nella forma ?all che vuol dire il testo sara' accettato. ip4 Usa una versione IP 4 per verifica.

Puo' essere usata nella forma ip4:ipv4 oppure ip4:ipv4/cidr per definire un raggio di valori. Questo e' il tipo maggiormente consigliato visto che mette il minor carico sui server DNS ip6 Use una versione IP 6 for verifica. a Usa un nome di dominio per verifica.

Eseguira' una ricerca nel DNS per una A RR.

Puo' essere usato nella forma a:dominio, a:dominio/cidr oppure a/cidr mx Usa il DNS MX RR per verifica.

Il MX RR definisce il MTA ricevente, ad esempio se non e' lo stesso del MTA che invia, il test basato sul mx fallira.

Puo' essere usato nella forma mx:dominio, mx:dominio/cidr oppure mx/cidr. ptr Usa DNS PTR RR for verifica.

In questo caso viene usato un PTR RR ed una interrogaziore reverse map. Se l'host restituito e' compreso nelle stesso dominio la comunicazione e' verificata.

Puo' essere usato nella forma ptr:dominio exist Test per l'esistenza di un domninio .

Puo' essere scritto nella forma exist:dominio.

ext Definisce un'estensione opzionale per il tipo. Se viene omesso allora sara' usato solo un record di tipo singolo per l'interrogazione.