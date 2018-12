Questo documento è disponibile in: English Castellano Deutsch Francais Italiano Portugues Indonesian Turkce

Come creare foto panoramiche usando Hugin, Enblend e The Gimp Premessa: In questo articolo dimostro come poter creare una fotografia panoramica usando Hugin, Enblend and The Gimp.

_________________ _________________ _________________



Come creare una fotografia panoramica usando Hugin, Enblend and The Gimp

Mi ha sempre colpito vedere un panorama ripreso in una foto. Eppure io non ho una macchina fotografica con la funzione panoramica. Ma non è necessario averne una. Con Linux tutto è possible e si possono creare grandi vedute panoramiche usando Hugin, Enblend and The Gimp.

Hugin può unire diverse foto insieme e qualche volta quello che produce da solo è già abbastanza soddisfacente. Però la maggior parte delle volte si desidera migliorare ulteriormente il risultato ottenuto. Enblend cerca di ottenere lo stesso risultato senza fare molte cuciture. Alla fine per dare alla vostra immagine il tocco finale, potete manipolarla con The Gimp.

Le versioni usate per questo articolo sono Hugin 0.4 pre, Enblend 1.3 and The Gimp 2.0

Scegliete le vostre fotografie

Bene, osservate come si fa. Qui sotto potete vedere diverse coppie di foto di Montréal, che sono state scattate dal Mont Royal nell'aprile di quest'anno.





Hugin

Dopo aver scelto le foto e aver lanciato Hugin, le aggiungerete con "Images" (prima linguetta a sinistra), cliccando su "Add individual images" e scegliendo la directory con le foto selezionate. Se le avete già in ordine nella directory, potete selezionarle tutte insieme semplicemente tenendo premuto ctrl mentre cliccate su ogni foto. Alternativamente potete selezionarle singolarmente. Potete anche avere un'anteprima della foto selezionata attivando questa funzione. In questo modo potete verificare se state selezionato la giusta sequenza di foto. Talvolta è una buona idea scegliere una delle fotografie che funzioni come punto di ancoraggio per la posizione; ci servirà poi come base per allineare le altre fotografie intorno a questo ancoraggio.





Enblend

Ora è la volta per Enblend di fare la sua parte di lavoro. Enblend lavora direttamente dalla shell, quindi aprite una shell e digitate



enblend -v -o output.tif input1.tif input2.tif...



dove output.tif specifica il nome del file con cui voi volete salvare il risultato e input1.tif significa la prima immagine etc.



Dopo aver premuto il tasto di invio potete versarvi una seconda tazza di tè e telefonare ancora a qualche vostro parente, forse perfino a due poiché questo processo prende veramente molto tempo. Bene, certo se avete solo 2 fotografie, il processo è pittosto veloce, ma con più fotografie tutto questo è molto lento. Ma alla fine, guardando il risultato, ne valeva la pena...

The Gimp

Se date un'occhiata alla vostra fotografia, avete già una veduta panoramica. Tuttavia avete bisogno di The Gimp per dare il tocco finale al vostro panorama. Con Hugin and Enblend di solito avrete una foto con qualche spazio vuoto. Se non conoscete bene The Gimp o non volete spendere molto tempo, potete semplicemente selezionare una parte della fotografia che non ha alcun spazio vuoto con lo strumento di selezione rettangolare , cliccare con il tasto destro del mouse sull'immagine, poi sul menù Modifica--> scegliete Copia e poi cliccate su File--> e scegliete Nuovo. Un nuovo file si apre, allora scegliete il menù Modifica--> poi Incolla e di nuovo il menù File--> dove scegliete Salva per salvare questa nuova immagine.

Ma spesso è anche possibile riempire i vuoti usando lo strumento clonazione (nella versione italiana di Gimp è "disegna utilizzando motivi o immagini") in combinazione con lo strumento sfuocatura (nella versione italiana di Gimp "sfuoca o contrasta" . Prima usate lo strumento clonazione con molta attenzione. E' sempre una buona idea lavorare su una copia (menù Image--> poi Duplica) in modo da poter abbandonare i cambiamenti specialmente se non avete molta esperienza con questo strumento. Se avete selezionato lo strumento clonazione cliccate con il mouse nell'area che deve essere clonata mentre tenete premuto il tasto Ctrl. Poi rilasciate il tasto Ctrl e cliccate con il mouse nell'area che volete sovradipingere. Ora potete usare lo strumento clone nello stesso modo con cui usereste un pennello. Qualche volta avrete una fotografia di aspetto più naturale se scegliete aree diverse e nuove da clonare.

Infine per cancellare quelle cuciture che sono ancora rimaste, anche se non troppo visibili, clicccate sullo strumento sfuoca e lavorate con il mouse lungo la cucitura finché non siete soddisfatti. Poi potete salvare la fotografia. Naturalmente è anche possibile riempire alcuni vuoti e tagliare il resto.



La foto panoramica è pronta. Se volete potete cercare di migliorare la qualità della vostra fotografia usando gli strumenti che ho descritto nel mio articolo Photo magic with Gimp



Questo è il risultato finale: una foto panoramica di Montréal:





Bibliografia

Il sito web di Hugin è: http://hugin.sourceforge.net/

Lì potete scaricare Hugin e trovare anche qualche utile tutorial.

L'installazione di Hugin è un pochino complessa poiché il programma dipende da una gran quantità di altri pacchetti non standard. La miglior soluzione è probabilmente quella di installare qualche pacchetto rpm pre-compilato da

http://bugbear.blackfish.org.uk/~bruno/panorama-tools/



Per usare PTStitcher avete bisogno di strumenti e pacchetti non liberi. Altrimenti potete usare la stitcher "nona". Chi desidera installare da sorgente avrà bisogno delle seguenti dipendenze di pacchetti: Hugin ha un'interfaccia grafica (gui frontend) per i panotools perciò vi servono gli strumenti di panotools, che potete scaricare da: http://panotools.sourceforge.net/ Questi strumenti di panotools, anche chiamati panorama-tools, hanno le seguenti dipendenze: jdk-1.3.1 (da www.javasoft.com) e le seguenti librerie che dovrebbero già far parte della maggior parte dei sistemi linux: libjpeg libtiff libpng zlib



wxGTK GUI package http://www.wxwindows.org/ fftw Fast Fourier Transform library http://www.fftw.org/ boost development library http://boost.org/ vigra computer vision library http://kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/~koethe/vigra/ Vigra serve per costruire il cucitore di Hugin 'nona'. Infine, vi serve anche Hugin, naturalmente, che potete scaricare da: http://hugin.sourceforge.net/

Lì potete scaricare Hugin e trovare anche qualche utile tutorial. L'installazione di Hugin è un pochino complessa poiché il programma dipende da una gran quantità di altri pacchetti non standard. Infine, vi serve anche Hugin, naturalmente, che potete scaricare da: http://hugin.sourceforge.net/ Enblend è disponibile a http://www-cad.eecs.berkeley.edu/~mihal/enblend/

Potete scaricare Enblend da lì e potete anche imparare ancora di più su come lavora.

L'installazione di Enblend è semplice.

Potete scaricare Enblend da lì e potete anche imparare ancora di più su come lavora. L'installazione di Enblend è semplice. The Gimp sarà molto probabilmente già installato sul vostro computer in quanto è compreso nella maggior parte delle distribuzioni. Probabilmente ci avrete già lavorato diverse volte. Ma ad ogni modo, la sua pagina web è: http://www.gimp.org



Ed infine se siete interessati, potete leggere tutti gli altri miei articoli alla mia nuova e ridisegnata pagina web http://www.tuxgraphics.org

Qui troverete anche la versione aggiornate di questo articolo in Inglese.

Discussioni su quest'articolo