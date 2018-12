This document is available in: English Castellano Deutsch Francais Italiano Portugues Indonesian Turkce

Membuat Panorama dengan menggunakan Hugin, Enblend dan The Gimp Abstrak: Pada artikel ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat gambar panorama menggunakan Hugin, Enblend dan The Gimp.

Membuat panorama menggunakan hugin, enblend dan The Gimp

Saya selalu terpesona ketika melihat sebuah gambar menampilkan pemandangan panorama. Dan saya masih belum mempunyai sebuah kamera dengan fungsi membuat gambar panorama. Tapi itu tidak dibutuhkan. Dengan Linux semua hal menjadi mungkin dan Anda dapat membuat pemandangan panorama menggunakan hugin, enblend dan The Gimp.

Hugin menyatukan gambar-gambar dan terkadang apa yang diperbuatnya sendiri sudah sangat memuaskan. Dari waktu ke waktu tentunya Anda ingin meningkatkan hasil tersebut menjadi lebih baik. Enblend mencoba untuk membuat hasil tersebut lebih halus. Dan akhirnya untuk memberikan sentuhan terakhir pada gambar Anda memanipulasinya dengan the Gimp.

Versi versi program yang digunakan pada artikel ini adalah hugin 0.4 pre, enblend 1.3 dan The Gimp 2.0

Memilih Gambar-Gambar Anda

Okay, mari kita lihat bagaimana program-program ini kerja. Disini Anda melihat pasangan gambar - gambar dari Montréal yang diambil dari Mont Royal beberapa waktu yang lalu April tahun ini.





Hugin

Okay, setelah memilih gambar-gambar Anda, Anda jalankan hugin dan menambahkan gambar Anda melalui "Images". Klik "Add individual images" dan pilih direktori tempat gambar-gambar Anda. Jika Anda sudah mengurutkannya kedalam sebuah directory, Anda bisa memilih mereka semua sekalian dengan cara menekan ctrl dengan meng-klik tiap gambar. Dengan kata lain Anda bisa memilih mereka per-gambar. Anda langsung bisa melihat preview gambar Anda jika Anda memilih gambar tersebut. Dengan cara ini Anda bisa mengetahui gambar yang benar-benar Anda pilih. Terkadang bagus untuk memilih satu dari gambar sebagai titik anchor untuk posisi gambar, dan inilah nantinya yang menjadi dasar untuk membuat gambar yang lain sama rata disekeliling anchor.





Enblend

Sekarang waktunya untuk Enblend untuk melakukan bagiannya dalam pengerjaan ini. Enblend bekerja langsung dari shell jadi bukalah sebuah shell dan ketikkan :



enblend -v -o output.tif input1.tif input2.tif...



dimana output.tif mewakili file yang mana gambar Anda akan disimpan disitu dan input1.tif mewakili gambar pertama dan seterusnya.



Setelah menekan Enter Anda bisa menuangkan cangkir kedua teh Anda dan lagi menelepon siapapun kerabat Anda atau dua orang karena ini akan memakan waktu yang sangat lama. Tentu saja jika Anda hanya memiliki 2 gambar saja maka akan terasa lebih cepat tetapi dengan banyak gambar akan memakan waktu sangat lama. Tapi, hasilnya sangatlah pantas untuk penantian panjang itu...

The Gimp

Jika Anda memandangi gambar Anda sekarang maka Anda telah memiliki gambar panorama. Tetapi Anda tetap membutuhkan The Gimp untuk memberikan gambar panorama sentuhan terakhir. Dengan Hugin dan Enblend Anda biasanya mendapatkan gambar dengan beberapa bagian yang kosong. Jika Anda tidak mengetahui The Gimp dengan baik atau tidak mau menghabiskan waktu Anda bisa langsung memilih bagian dari gambar yang tidak mempunyai bagian yang kosong dengan rectangular selection tool , klik kanan pada gambar lalu Edit-->Copy dan lalu File-->New. Sebuah file baru terbuka, lalu Edit-->Paste dan File-->Save as untu menyimpan file gambar baru ini.

Tapi terkadang juga memungkinkan untuk mengisi celah kosong tersebut menggunakan clone tool dikombinasikan dengan blur . Anda kerjakan clone tool dengan hati-hati. Akan selalu lebih baik untuk berkerja dengan kopian (Image-->Duplicate) seketika jika Anda ingin membatalkan kerja Anda terutama jika Anda tidak berpengalaman dengan tools ini. Jika Anda sudah memilih clone tool klik menggunakan mouse Anda di area yang ingin Anda clone sambil menekan tombol Ctrl - panah bawah. Lalu lepaskan tombol dan klik dengan mouse di area yang ingin Anda gambar. Sekarang Anda bisa gunakan clone tool dengan cara yang sama dengan menggunakan paint brush. Terkadang Anda akan mendapatkan gambar alami jika anda menentukan cloning area baru beberapa kali.

Akhirnya untuk mendapatkan seam yang pas dan masih tetap ada terlihat meskipun seharusnya tidak sebesar itu Anda klik pada blur tool dan bekerja dengan mouse sepanjang seam tersebut sampai menemukan hasil yang memuaskan lalu Anda bisa menyimpan gambar tersebut.Tentu saja memungkinkan untuk mengisi beberapa celah kosong dan memotong sisa yang tidak penting.



Gambar panorama Anda telah siap. Jika mau, Anda bisa mencoba untuk meningkatkan kualitas dari gambar-gambar Anda dengan menggunakan tools yang saya jelaskan pada artikel saja Photo magic with Gimp



Inilah hasil terakhir panorama dari Montréal:





Referensi

Website Hugin website: http://hugin.sourceforge.net/

Disana Anda bisa men-download Hugin dan juga menemukan beberapa tutorial yang berguna.

Cara instalasi dari hugin sedikit rumit karena bergantung pada beberapa paket non standard lain. Solusi terbaik mungkin adalah menginstall salah satu pre-compiled rpm paket

http://bugbear.blackfish.org.uk/~bruno/panorama-tools/



Untuk menggunakan PTStitcher Anda butuh panorama-tools-nonfree package. Dengan kata lain Anda bisa menggunakan nona stitcher. Buat yang suka menginstall dari source akan butuh beberapa paket ketergantungan berikut: Hugin adalah frontend gui untuk panotools jika butuh Anda bisa mengambil tool panotools dari http://panotools.sourceforge.net/ Panotools , biasa disebut juga panorama-tools, mempunyai ketergantungan dengan : jdk-1.3.1 (dari www.javasoft.com) dan library berikut yang seharusnya sudah termasuk bagian dari sebagian besar linux system: libjpeg libtiff libpng zlib

Paket wxGTK GUI pada http://www.wxwindows.org/ fftw Fast Fourier Transform library http://www.fftw.org/ boost development library http://boost.org/ vigra computer vision library http://kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/~koethe/vigra/ Vigra dibutuhkan untuk membangun hugin stitcher 'nona' Akhirnya anda butuh hugin yang bisa di download pada : http://hugin.sourceforge.net/

Anda bisa download enblend disitu dan juga bisa mempelajari tentang bagaimana enblend bekerja.

Instalasi enblend sangatlah mudah.

Anda bisa download enblend disitu dan juga bisa mempelajari tentang bagaimana enblend bekerja. Instalasi enblend sangatlah mudah. The Gimp mungkin malah telah terinstall pada komputer Anda karena biasanya terikut dalam setiap distribusi. Mungkin Anda telah menggunakan The Gimp bekerja beberapa kali. Tapi bagaimanapun, disini webpage-nya: http://www.gimp.org



Dan akhirnya jika Anda tertarik untuk membaca lebih banyak artikel saya Anda bisa temukan semuanya pada webpage yang baru saya design ulang : http://www.tuxgraphics.org

Disini Anda juga bisa menemukan versi ter update dari artikel ini dalam versi bahasa Inggris.

