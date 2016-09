Dieses Dokument ist verfübar auf: English ChineseGB Deutsch Francais

PDF Schreiben Ihres eigenen netfilter-Tests Zusammenfassung: Das iptables/netfilter-Rahmenwerk gibt uns die Möglichkeit, Eigenschaften hinzuzufügen. Dazu schreibt man Kernel-Module, die sich bei diesem Rahmenwerk registrieren. Abhängig von der Kategorie dieser neuen Eigenschaft schreiben wir auch ein iptables-Modul. Durch das Schreiben Ihrer neuen Erweiterung können Sie ein bestimmtes Paket testen, verändern, akzeptieren und verfolgen. Tatsächlich können Sie im Bereich des Filterns fast alles tun, was Sie möchten. Beachten Sie, dass ein kleiner Fehler in einem Kernel-Modul Ihren Computer abstürzen lassen kann.



Aus Gründen der Einfachheit werde ich einen Mustertest erläutern, den ich geschrieben habe. Auf diese Weise hoffe ich, dass die Interaktion mit dem Rahmenwerk leichter zu verstehen ist. Ich setze hier voraus, dass Sie bereits etwas über iptables wissen und auch die C-Programmierung kennen.



Dieses Beispiel wird Ihnen zeigen, wie man ein Paket entsprechend der Quell- und/oder Zieladresse verfolgt.

Beschreibung

Sie möchten eine spezielle Situation abfangen.

Schreiben des Teils für den Benutzerbereich, der die Argumente behandelt.

Schreiben des Teils für den Kernel-Bereich, der die Pakete analysiert und erklärt, ob eine Übereinstimmung vorliegt oder nicht.

1.0 Das iptables-Modul

1.1 verfügbare Strukturen und Funktionen

/* Include file for additions: new matches and targets. */ struct iptables_match { struct iptables_match *next; ipt_chainlabel name; const char *version; /* Size of match data. */ size_t size; /* Size of match data relevent for userspace comparison purposes */ size_t userspacesize; /* Function which prints out usage message. */ void (*help)(void); /* Initialize the match. */ void (*init)(struct ipt_entry_match *m, unsigned int *nfcache); /* Function which parses command options; returns true if it ate an option */ int (*parse)(int c, char **argv, int invert, unsigned int *flags, const struct ipt_entry *entry, unsigned int *nfcache, struct ipt_entry_match **match); /* Final check; exit if not ok. */ void (*final_check)(unsigned int flags); /* Prints out the match iff non-NULL: put space at end */ void (*print)(const struct ipt_ip *ip, const struct ipt_entry_match *match, int numeric); /* Saves the match info in parsable form to stdout. */ void (*save)(const struct ipt_ip *ip, const struct ipt_entry_match *match); /* Pointer to list of extra command-line options */ const struct option *extra_opts; /* Ignore these men behind the curtain: */ unsigned int option_offset; struct ipt_entry_match *m; unsigned int mflags; #ifdef NO_SHARED_LIBS unsigned int loaded; /* simulate loading so options are merged properly */ #endif };

1.2 Innerhalb des Programm-Skeletts

1.2.1 Initialisierung

static struct iptables_match ipaddr = {

.name = "ipaddr",

.version = IPTABLES_VERSION, .size = IPT_ALIGN(sizeof(struct ipt_ipaddr_info)), .userspacesize = IPT_ALIGN(sizeof(struct ipt_ipaddr_info)),

.help = &help, .init = &init, .parse = &parse, .final_check = &final_check, .print = &print, .save = &save, .extra_opts = opts };

void _init(void) { register_match(&ipaddr); }

1.2.2 Speicher-Funktion

static void save(const struct ipt_ip *ip, const struct ipt_entry_match *match) { const struct ipt_ipaddr_info *info = (const struct ipt_ipaddr_info *)match->data;

if (info->flags & IPADDR_SRC) { if (info->flags & IPADDR_SRC_INV) printf("! "); printf("--ipsrc "); print_ipaddr((u_int32_t *)&info->ipaddr.src); }

if (info->flags & IPADDR_DST) { if (info->flags & IPADDR_DST_INV) printf("! "); printf("--ipdst "); print_ipaddr((u_int32_t *)&info->ipaddr.dst); } }

1.2.3 Druckfunktion

static void print(const struct ipt_ip *ip, const struct ipt_entry_match *match, int numeric) { const struct ipt_ipaddr_info *info = (const struct ipt_ipaddr_info *)match->data; if (info->flags & IPADDR_SRC) { printf("src IP "); if (info->flags & IPADDR_SRC_INV) printf("! "); print_ipaddr((u_int32_t *)&info->ipaddr.src); } if (info->flags & IPADDR_DST) { printf("dst IP "); if (info->flags & IPADDR_DST_INV) printf("! "); print_ipaddr((u_int32_t *)&info->ipaddr.dst); } }

1.2.4 Funktion letzter Test

static void final_check(unsigned int flags) { if (!flags) exit_error(PARAMETER_PROBLEM, "ipt_ipaddr: Invalid parameters."); }

1.2.5 Auswerte-Funktion

static int parse(int c, char **argv, int invert, unsigned int *flags, const struct ipt_entry *entry, unsigned int *nfcache, struct ipt_entry_match **match) {

struct ipt_ipaddr_info *info = (struct ipt_ipaddr_info *)(*match)->data;

switch(c) {

case '1': if (*flags & IPADDR_SRC) exit_error(PARAMETER_PROBLEM, "ipt_ipaddr: Only use --ipsrc once!"); *flags |= IPADDR_SRC; info->flags |= IPADDR_SRC;

if (invert) info->flags |= IPADDR_SRC_INV; parse_ipaddr(argv[optind-1], &info->ipaddr.src); break;

case '2': if (*flags & IPADDR_DST) exit_error(PARAMETER_PROBLEM, "ipt_ipaddr: Only use --ipdst once!"); *flags |= IPADDR_DST; info->flags |= IPADDR_DST; if (invert) info->flags |= IPADDR_DST_INV; parse_ipaddr(argv[optind-1], &info->ipaddr.dst); break; default: return 0; } return 1; }

1.2.6 Optionen-Struktur

static struct option opts[] = { { .name = "ipsrc", .has_arg = 1, .flag = 0, .val = '1' }, { .name = "ipdst", .has_arg = 1, .flag = 0, .val = '2' }, { .name = 0 } };

1.2.7 Initialisierungs-Funktion

static void init(struct ipt_entry_match *m, unsigned int *nfcache) { /* Can't cache this */ *nfcache |= NFC_UNKNOWN; }

1.2.7 Hilfe-Funktion

static void help(void) { printf ( "IPADDR v%s options:

" "[!] --ipsrc <ip>\t\t The incoming ip addr matches.

" "[!] --ipdst <ip>\t\t The outgoing ip addr matches.

" "

", IPTABLES_VERSION ); }

1.2.8 Die Header-Datei 'ipt_ipaddr.h'

#ifndef _IPT_IPADDR_H #define _IPT_IPADDR_H

#define IPADDR_SRC 0x01 /* Match source IP addr */ #define IPADDR_DST 0x02 /* Match destination IP addr */ #define IPADDR_SRC_INV 0x10 /* Negate the condition */ #define IPADDR_DST_INV 0x20 /* Negate the condition */

struct ipt_ipaddr { u_int32_t src, dst; }; struct ipt_ipaddr_info { struct ipt_ipaddr ipaddr; /* Flags from above */ u_int8_t flags; }; #endif

1.3 Zusammenfassung Kapitel 1

2.0 Das netfilter-Modul

Empfange jedes Paket, welches die mit dem Match-Modul verbundene Tabelle trifft

Teile netfilter mit, ob unser Modul auf das Paket zutrifft

2.1 verfügbare Strukturen und Funktionen

struct ipt_match { struct list_head list; const char name[IPT_FUNCTION_MAXNAMELEN]; /* Return true or false: return FALSE and set *hotdrop = 1 to force immediate packet drop. */ /* Arguments changed since 2.4, as this must now handle non-linear skbs, using skb_copy_bits and skb_ip_make_writable. */ int (*match)(const struct sk_buff *skb, const struct net_device *in, const struct net_device *out, const void *matchinfo, int offset, int *hotdrop); /* Called when user tries to insert an entry of this type. */ /* Should return true or false. */ int (*checkentry)(const char *tablename, const struct ipt_ip *ip, void *matchinfo, unsigned int matchinfosize, unsigned int hook_mask); /* Called when entry of this type deleted. */ void (*destroy)(void *matchinfo, unsigned int matchinfosize); /* Set this to THIS_MODULE. */ struct module *me; };

2.2 Innerhalb des Programm-Skeletts

2.2.1 Initialisierung

Wir initialisieren die allgemeinen Felder in der Struktur 'ipt_match'.

static struct ipt_match ipaddr_match = {

.name = "ipaddr",

.match = match, .checkentry = checkentry, .me = THIS_MODULE, };

static int __init init(void) { printk(KERN_INFO "ipt_ipaddr: init!

"); return ipt_register_match(&ipaddr_match); }

static void __exit fini(void) { printk(KERN_INFO "ipt_ipaddr: exit!

"); ipt_unregister_match(&ipaddr_match); }

module_init(init); module_exit(fini);

2.2.2 'match'-Funktion

static int match(const struct sk_buff *skb, const struct net_device *in, const struct net_device *out, const void *matchinfo, int offset, const void *hdr, u_int16_t datalen, int *hotdrop) {

const struct ipt_skeleton_info *info = matchinfo;

struct iphdr *iph = skb->nh.iph;

printk(KERN_INFO "ipt_ipaddr: IN=%s OUT=%s TOS=0x%02X " "TTL=%x SRC=%u.%u.%u.%u DST=%u.%u.%u.%u " "ID=%u IPSRC=%u.%u.%u.%u IPDST=%u.%u.%u.%u

", in ? (char *)in : "", out ? (char *)out : "", iph->tos, iph->ttl, NIPQUAD(iph->saddr), NIPQUAD(iph->daddr), ntohs(iph->id), NIPQUAD(info->ipaddr.src), NIPQUAD(info->ipaddr.dst) );

if (info->flags & IPADDR_SRC) { if ( (ntohl(iph->saddr) != ntohl(info->ipaddr.src)) ^ !!(info->flags & IPADDR_SRC_INV) ) { printk(KERN_NOTICE "src IP %u.%u.%u.%u is not matching %s.

", NIPQUAD(info->ipaddr.src), info->flags & IPADDR_SRC_INV ? " (INV)" : ""); return 0; } }

if (info->flags & IPADDR_DST) { if ( (ntohl(iph->daddr) != ntohl(info->ipaddr.dst)) ^ !!(info->flags & IPADDR_DST_INV) ) { printk(KERN_NOTICE "dst IP %u.%u.%u.%u is not matching%s.

", NIPQUAD(info->ipaddr.dst), info->flags & IPADDR_DST_INV ? " (INV)" : ""); return 0; } }

return 1; }

2.2.3 Funktion 'checkentry'

static int checkentry(const char *tablename, const struct ipt_ip *ip, void *matchinfo, unsigned int matchsize, unsigned int hook_mask) { const struct ipt_skeleton_info *info = matchinfo; if (matchsize != IPT_ALIGN(sizeof(struct ipt_skeleton_info))) { printk(KERN_ERR "ipt_skeleton: matchsize differ, you may have forgotten to recompile me.

"); return 0; } printk(KERN_INFO "ipt_skeleton: Registered in the %s table, hook=%x, proto=%u

", tablename, hook_mask, ip->proto); return 1; }

2.3 Zusammenfassung Kapitel 2

3.0 mit iptables/netfilter spielen

3.1 iptables

PF_EXT_SLIB:=ah addrtype comment connlimit connmark conntrack dscp ecn esp hashlimit helper icmp iprange length limit ipaddr mac mark multiport owner physdev pkttype realm rpc sctp standard state tcp tcpmss tos ttl udp unclean CLASSIFY CONNMARK DNAT DSCP ECN LOG MARK MASQUERADE MIRROR NETMAP NOTRACK REDIRECT REJECT SAME SNAT TARPIT TCPMSS TOS TRACE TTL ULOG

3.2 Kernel

# The simple matches. dep_tristate ' limit match support' CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT $CONFIG_IP_NF_IPTABLES dep_tristate ' ipaddr match support' CONFIG_IP_NF_MATCH_IPADDR $CONFIG_IP_NF_IPTABLES

limit match support CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT limit matching allows you to control the rate at which a rule can be ... ipaddr match support CONFIG_IP_NF_MATCH_IPADDR ipaddr matching. etc etc.

# matches obj-$(CONFIG_IP_NF_MATCH_HELPER) += ipt_helper.o obj-$(CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT) += ipt_limit.o obj-$(CONFIG_IP_NF_MATCH_IPADDR) += ipt_ipaddr.o

Zusammenfassung

