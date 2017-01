Artículos actualizados recientemente

Además de leer los artículos que aparecen en Linux Focus , también puedes colaborar con nosotros. Aunque la mayor parte del trabajo que se realiza es de traducción, aunque no sepas idiomas también puedes colaborar, y no sólo escribiendo artículos. Cualquier tipo de ayuda que puedas ofrecer puede ser de gran valor: grafistas, programadores, ... O aunque simplemente tengas alguna idea que te parezca buena.

No dudes en contactar con los editores en cualquiera de los casos. La revista necesita cualquier mano que pueda ayudar.

Solo, no puedes. Con amigos, sí.

¿Qué es Linux Focus ?

Linux Focus es una revista internacional y libre sobre GNU/linux. Es una organización sin ánimo de lucro, y la revista es sacada adelante por voluntarios de todas partes del mundo. Linux Focus proporciona documentación libre para un sistema operativo libre. Linux Focus es internacional, y nuestros artículos son traducidos a varios idiomas. Intentamos mantener las diferentes secciones ling"uísticas lo más próximas posibles, pero esto no es siempre posible, puesto que también estamos ocupados en desarrollar nuestras propias carreras profesionales, de modo que no podemos dedicarle todo nuestro tiempo a Linux Focus .

¡Diviértete leyendo los artículos de Linux Focus !

Se está construyendo un índice de materias con todos los artículos publicados en Linux Focus . Aún está en construcción, pero ya está en un estado en que puede ser útil.