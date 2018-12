Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English Castellano ChineseGB Deutsch Francais Nederlands Turkce

uucpssh.org: Linux Hayranları İçin UUCP e-posta Özet: Windows dünyasında gelen e-postalar POP3 veya IMAP yoluyla alınır, giden e-postalar SMTP yoluyla dogrudan gonderilir. Bilhassa siz her zaman farklı ISP'ler kullanıyorsanız, bu ayrık kurulum birçok çeşit başağrısına neden olabilir.



UUCP eski bir protocol olmasına rağmen e-posta almak ve göndermek için gerçekten zeki bir çözümdür. uucpssh.org bazı esnek sevketme özellikleri de sunar.

_________________ _________________ _________________



Giriş

Teknik Bölüm

MX Etki Alanı Ne Demek?

Kurma, MTA Bölümü

Exim 3

trusted_users = uucp

primary_hostname = your.own.mail.domain

local_domains = your.own.mail.domain



# Transport for uucp

uucp:

driver = pipe

user = nobody

command = "/usr/bin/uux -r - ${host}!rmail ${pipe_addresses}"

return_fail_output = true



# Router for uucp (which domains are uucp domains):

# This must come before lookuphost!

uucphost:

transport = uucp

driver = domainlist

route_list = * uucpssh byname



Exim 4

trusted_users = uucp

primary_hostname = your.own.mail.domain

domainlist local_domains = your.own.mail.domain

domainlist relay_to_domains =

hostlist relay_from_hosts = 127.0.0.1



# Transport for uucp

uucp:

driver = pipe

user = uucp

command = "/usr/bin/uux -r - ${host}!rmail ${pipe_addresses}"

path = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin

return_fail_output



# Router for uucp (which domains are uucp domains):

# This must come at the beginning of the router section

uucphost:

transport = uucp

driver = manualroute

domains = ! +local_domains

route_list = * uucpssh byname



Sendmail

cf dizininde sendmail (muhtemel /usr/lib/sendmail-cf/cf) için yeni bir sendmail-uucp.mc dosyası yaratınız:

#divert(-1)

# `This is config sends outgoing mail via uucp

#

# to generate a sendmail.cf out of this .mc file

# use the sendmail sources

# and run m4 thisfile.mc > sendmail.cf.'

divert(0)

include(`../m4/cf.m4')

VERSIONID(`UUCP, without DNS')

undefine(`BITNET_RELAY')

undefine(`DECNET_RELAY')

undefine(`UUCP_RELAY')

OSTYPE(`linux')

MASQUERADE_AS(your.own.mail.domain)

MASQUERADE_DOMAIN(localdomain)

MASQUERADE_DOMAIN(localhost)

# ` needed if you use an internal domain that does not exist: '

FEATURE(`masquerade_envelope')

FEATURE(always_add_domain)

# ` read allowed domains from cw file: '

FEATURE(use_cw_file)

FEATURE(local_procmail)

# `important for uucp:'

FEATURE(accept_unresolvable_domains)dnl

# `the /etc/passwd entry: mail:*:8:12:mail:/var/spool/mail:'

define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')

define(`confSAFE_QUEUE',`True')

define(`confDELIVERY_MODE',`background')dnl

# 'replace mfic by the UUCP system name of your ISP:'

define(`SMART_HOST',uucp-uudom:uucpssh)dnl

define(`confSERVICE_SWITCH_FILE',/etc/service.switch)dnl

define(`confHOSTS_FILE',/etc/hosts)dnl

define(`UUCP_MAILER_MAX',1024000)dnl

MAILER(procmail)dnl

MAILER(local)dnl

MAILER(smtp)dnl

MAILER(uucp)dnl



m4 sendmail-uucp.mc > sendmail.cf



/etc/init.d/sendmail restart



hosts files

aliases files



Postfix

relayhost=uucpssh

default_transport=uucp



uucp unix - n n - - pipe

flags=F user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)



Kurma, UUCP Bölümü

UUCP'nin düzenlenmesi için /etc/uucp/ dizininde en azından aşağıdaki dosyalara sahip olmuş olmalısınız.

config -- genel düzenleme dosyası (eğer UUCP içinde bütün yollar doğru derlenirse bu dosya boş olabilir)

call -- "şifre dosyası" UUCP'nin uucpssh.org'e giriş yapabilmesi (login) için

port -- kullanmak için bağlantı çeşidi düzenleme (config) dosyası

sys -- siteminizin bildiği bütün UUCP sistemlerini tanımlar

system uucpssh

myname mailtux

time any

address main.uucpssh.org

port SSH

protocol t

remote-send /

remote-receive ~

chat ""



port SSH

type pipe

command /usr/bin/ssh -C -x -o batchmode=yes uucp@main.uucpssh.org



uucpssh mailtux your-random-string-get-it-from-uucpssh.org-admin-page



-r-sr-sr-x 1 uucp uucp 225008 Mar 7 2002 /usr/sbin/uucico

-r-sr-xr-x 1 uucp uucp 93920 Mar 7 2002 /usr/bin/uux



Kurma, SSH Bölümü

- UUCP kullanıcısı olunuz (su - uucp)

- ssh-keygen-t dsa 'ı çalıştırınız

- şifre vermeyiniz

- ~uucp/.ssh/id_dsa.pub 'nin içeriğini uucpssh.org yönetici sayfanıza yükleyiniz.



Deneme

uustat -a





uulog -40



ssh uucp@main.uucpssh.org -v



/usr/sbin/uucico -x 11 -S uucpssh



/usr/sbin/uucico -x 11 -S uucpssh



Günlük Kullanım

/usr/sbin/uucico -S uucpssh

uulog -5



/usr/sbin/uucico -S uucpssh



Kaynakça

http://uucpssh.org

http://www.xname.org/, bedava DNS sağlayıcısı

Bu yazı için görüş bildiriminde bulunabilirsiniz