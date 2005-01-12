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Guido Socher (homepage)

Yazar hakkında:

Guido mükemmel derecede Linux bilgisayarları ile bütünleştiğinden, UUCP e-mail'e (elektrohik postaya) gerçekten benziyor.



Türkçe'ye çeviri:
Bahar Zora <zorbahar(at)yahoo.com>

İçerik:

 

uucpssh.org: Linux Hayranları İçin UUCP e-posta

uucp mail

Özet:

Windows dünyasında gelen e-postalar POP3 veya IMAP yoluyla alınır, giden e-postalar SMTP yoluyla dogrudan gonderilir. Bilhassa siz her zaman farklı ISP'ler kullanıyorsanız, bu ayrık kurulum birçok çeşit başağrısına neden olabilir.

UUCP eski bir protocol olmasına rağmen e-posta almak ve göndermek için gerçekten zeki bir çözümdür. uucpssh.org bazı esnek sevketme özellikleri de sunar.

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Giriş

uucpssh.org Linux kullanıcıları için gerçekten iyi bir e-posta çözümü sunar. UUCP e-posta taşınımını SSH güvenliği ile birleştirir, ve bazı esnek sevketme secçenekleri sunar.

UUCP eski bir protokoldur, ve aslında Unix sistemleri arasında çeşitli dosyaların kopyalanmasında kullanılmaktaydı. Bu yüzden adı : "Unix'den Unix'e kopyalama". İlk bilgisayar sistemleri sürekli ağ (network) yoluyla bağlanmamaktaydı. Yerine, düzenli zaman aralıklarında veri değişimleri yapan çevirmeli (dialup) modem bağlantıları kullanılmaya başlandı. UUCP e-posta veya haberler gibi "yığın iş" karakteristiğine sahip şeyleri taşımak için idealdir.

Bugün artık UUCP genel dosya taşıması için kullunılmamaktadır. Bununla beraber, özellikle sık sık hareket halindeyseniz, e-posta için hala iyidir. Uçakta kablosuz olarak internete bağlandıysanız, evdeki ağla tamamen aynı şekilde postalarınızı alabilir ve gonderebilirsiniz. Tek bir sistem düzenleme parametresi bile değiştirmek zorunda değilsiniz.  

Teknik Bölüm

Şimdi SSH bağlantısıyla UUCP üzerinden e-posta düzenlemesinin nasıl yapıldığını görelim.

XP veya 98 vb. altında düzenlemenin nasıl olacağını merak edenler, Linux'a ihtiyacınız var. Genelde Linux veya Unix sistemlere özgü bir çözümdür.

Genelde bir e-posta sistemi postada nerede yazdığını ve okuduğunu belirten MUAs (posta kullanıcıları acentaları) ve posta-sunucuları olarak bilinen MTAs (posta taşıma acentaları) ndan oluşur. MUA örnekleri mutt, Kmail, Thunderbird, vb... MTA'lar bir bilgisayardan diğerine postayı taşırlar. UUCP/SSH taşıma protokolleri MTA'lar arası bağlantıda kullanırız.

Diğer bir ifadeyle, gelen ve giden e-posta için SMTP yerine UUCP kullanmak için Linux bilgisayarımızda yerel bir posta sunucusu düzenleyeceğiz.

UUCP bir taşıma aracıdır ve bizim daimi internete bağlı olmadığımız gerçeğini MTA'dan gizler. Bir yığın gibi olan postaların taşınmasını önemser.

Sonuç olarak SSH, UUCP'i kapsamak ve uucpssh.org e bağlanmak için kullandığmız bir protokoldur.

uucpssh.org UUCP e-postayı kullanabilmek için tam bir etki alanına (domain'e) sahip olmalısınız. Çünkü yönlendirme her bir etki alanı ismi bazında yapılır. Daha sonra Linux makinedeki yerel MTA farklı kullanıcılar için postaları sınıflandıracaktır.

uucpssh.org sadece her bir etki alanı bazında postaları sınıflandırdığından, kullanıcı kısmına ("@" işaretinden önceki kısma) geldiğinde tam bir esnekliğe sahip olacaksınız. İstediğiniz kadar çok takma isimler (aliasses) ve kullanıcılar yaratabilirsiniz.  

MX Etki Alanı Ne Demek?

Bir etki alanı ismi linuxfocus.org gibi birçok insana muhtemel anlaşılır gelen bir şeydir.Bir etki alanına sahip olabilmek için bir DNS sunucusuna ihtiyaç vardır. Protokol seviyesindeki internet, isimler ile değil sayılarla, IP adresleriyle çalışır. DNS sunucusu ismi IP adresine dönüştürür ve sonra bu sayi servis sağlayıcılar (hosts) (örneğin, web sunucuları veya posta sunucuları) arasında bağlantı kurmak için kullanılır.

Eğer web sayfaları ve ftp için fiziksel olarak farklı host'lara sahip olmak istiyorsanız onlara farklı isimler vermek zorundasınız. Örneğin, linuxfocus.org ve ftp.linuxfocus.org

Bu durum e-posta için geçerli değildir. Çünkü posta için MX (posta değiştiricisi) denen özel bir DNS kaydı vardır. Bir host'da (linuxfocus.org) web sayfalarınıza, uucpssh.org da e-postanıza sahip olabilirsiniz ve ayrıca e-postanıza linuxfocus.org (veya etki_alanı_ismi@linuxfocus.org) yoluyla ulaşabilirsiniz.

Diğer bir ifadeyle uucpssh.org'ı çalıştırdığınızda sadece MX etki alanını çalıştırmış olacaksınız.  

Kurma, MTA Bölümü

MTA'nın düzenlenmesi ile başlayacağız. Makalede exim, postfix and sendmail'i tartışacağız. Bunlardan biri UUCP için iyidir.  

Exim 3

Bu kısmı exim.conf dosyasının ana bölümüne (en üstüne) ekleyiniz: 
trusted_users = uucp
primary_hostname = your.own.mail.domain
local_domains = your.own.mail.domain
Taşıma bölümüne ekleyiniz: 
# Transport for uucp
uucp:
  driver = pipe
  user = nobody
  command = "/usr/bin/uux -r - ${host}!rmail ${pipe_addresses}"
  return_fail_output = true
Yönlendirme bölümünün başlangıcına (!) ekleyiniz: 
# Router for uucp (which domains are uucp domains):
# This must come before lookuphost!
uucphost:
  transport = uucp
  driver = domainlist
  route_list = * uucpssh byname
exim -bV komutu ile yapılan düzenlemeyi deneyiniz ve sonra exim'i yeniden çalıştırınız. (/etc/init.d/exim restart)  

Exim 4

Aşağıdaki notları exim.conf dosyasına ekleyiniz: 
trusted_users = uucp
primary_hostname = your.own.mail.domain
domainlist local_domains =  your.own.mail.domain
domainlist relay_to_domains =
hostlist   relay_from_hosts = 127.0.0.1
Taşıma bölümüne ekleyiniz: 
# Transport for uucp
uucp:
  driver = pipe
  user = uucp
  command = "/usr/bin/uux -r - ${host}!rmail ${pipe_addresses}"
  path = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
  return_fail_output
Yönlendirme bölümünün başlangıcına ekleyiniz: 
# Router for uucp (which domains are uucp domains):
# This must come at the beginning of the router section
uucphost:
  transport = uucp
  driver = manualroute
  domains = ! +local_domains
  route_list = * uucpssh byname
exim -bV komutu ile yapılan düzenlemeyi deneyiniz ve sonra exim'i yeniden çalıştırınız. (/etc/init.d/exim restart)  

Sendmail

Sendmail, düzenleme sistemini temel alan bir m4 ön-işlemcisi kullanır. m4 düzenleme sistemi sendmail ile aynı paket içinde gelmeyebilir. Dağıtımınızın CD'lerini kontrol ediniz, "sendmail-cf" e benzer bir paket yüklemek durumunda kalabilirsiniz.

cf dizininde sendmail (muhtemel /usr/lib/sendmail-cf/cf) için yeni bir sendmail-uucp.mc dosyası yaratınız: 

#divert(-1)
# `This is config sends outgoing mail via uucp 
#
# to generate a sendmail.cf out of this .mc file 
# use the sendmail sources
# and run m4 thisfile.mc > sendmail.cf.'
divert(0)
include(`../m4/cf.m4')
VERSIONID(`UUCP, without DNS')
undefine(`BITNET_RELAY')
undefine(`DECNET_RELAY')
undefine(`UUCP_RELAY')
OSTYPE(`linux')
MASQUERADE_AS(your.own.mail.domain)
MASQUERADE_DOMAIN(localdomain)
MASQUERADE_DOMAIN(localhost)
# ` needed if you use an internal domain that does not exist: '
FEATURE(`masquerade_envelope')
FEATURE(always_add_domain)
# ` read allowed domains from cw file: '
FEATURE(use_cw_file)
FEATURE(local_procmail)
# `important for uucp:'
FEATURE(accept_unresolvable_domains)dnl
# `the /etc/passwd entry: mail:*:8:12:mail:/var/spool/mail:'
define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')
define(`confSAFE_QUEUE',`True')
define(`confDELIVERY_MODE',`background')dnl
# 'replace mfic by the UUCP system name of your ISP:'
define(`SMART_HOST',uucp-uudom:uucpssh)dnl
define(`confSERVICE_SWITCH_FILE',/etc/service.switch)dnl
define(`confHOSTS_FILE',/etc/hosts)dnl
define(`UUCP_MAILER_MAX',1024000)dnl
MAILER(procmail)dnl
MAILER(local)dnl
MAILER(smtp)dnl
MAILER(uucp)dnl
Aşağıdaki komut ile derleyiniz: 
m4 sendmail-uucp.mc > sendmail.cf
sendmail.cf dosyasını /etc e kopyalayınız ve sendmail'i yeniden çalıştırınız. 
/etc/init.d/sendmail restart

/etc/service.switch dosyası içinde şunu kullanmalısınız: 
hosts   files
aliases files
 

Postfix

UUCP'i hazırda olan (default) taşıma olarak kullanarak Postfix sıkça sorulan sorulurına (FAQ) bakınız (http://www.postfix.org/faq.html#uucp-tcp).

/etc/postfix/main.cf içine aşağıdakini ekleyiniz: 
relayhost=uucpssh
default_transport=uucp
ve /etc/postfix/master.cf içinde şu nota sahip olmuş olmalısınız: 
uucp unix - n n - - pipe
  flags=F user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
 

Kurma, UUCP Bölümü

UUCP yazılımı http://www.airs.com/ian/uucp.html adresinden elde edilebilir. Bununla beraber ilk olarak Linux dağıtım CD'lerinizi kontrol ediniz. Bütün büyük dağıtımlar UUCP yazılım paketlerine sahiptir. Eğer hala kaynak koddan yüklemek istiyorsanız makaleye devam ediniz. UUCP (en azından 1.07 versiyonuna kadar) bir hayli garip gelenekleşmiş yol (path) isimleri kullanır. Örneğin çalıştırılabilir uygulamaları (executables) /usr/lib/uucp ' a yükler. Dağıtımlardaki bütün paketler sabit şu sorunlara sahiptir: gentoo linux 1.06 versiyonundaki dosyaları doğru dizinlere (/usr/bin, /usr/sbin, /etc/uucp) yükler, fakat bazı durumlarda yoldaki derleme hala yanlış olabiliyor

Ayrıca, UUCP yüklenimi ile ilgli sorunlarla nasıl baş edilebileceğine dair birkaç tavsiyede bulunacağım.

UUCP'nin düzenlenmesi için /etc/uucp/ dizininde en azından aşağıdaki dosyalara sahip olmuş olmalısınız.

UUCP dünyasında her bir UUCP yüklenimi bir isme sahip olmalıdır. Bu isim iki UUCP sistemi iletişime geçer geçmez kontrol edilir. uucpssh.org'a uucpssh (hepsi küçük harf duyarlı) denilebilir ve sisteminiz için tanımladığınız isim, sizin ne zaman uucpssh.org da bir hesap (account) yarattığınızı açıklar. Aşağıdaki örnekte bu isim mailtux olacaktır.

/etc/uucp/sys dosyasını düzenleyiniz ve sona ekleyiniz: 
system uucpssh
myname mailtux
time any
address main.uucpssh.org
port SSH
protocol t
remote-send /
remote-receive ~
chat ""
/etc/uucp/port dosyasını düzenleyiniz ve sona ekleyiniz: 
port SSH
type pipe
command /usr/bin/ssh -C -x -o batchmode=yes uucp@main.uucpssh.org
/etc/uucp/call dosyasını düzenleyiniz ve ekleyiniz: 
uucpssh mailtux your-random-string-get-it-from-uucpssh.org-admin-page

Şimdi "uuchk" komutunu çalıştırarak düzenlemenizi kontrol ediniz. Eğer gerekirse sözdizimi (syntax) hatalarını düzeltiniz.

Postaları uucpssh.org a sevketmek için UUCP kullanıcısı gibi ssh kullanacağız. Emin olun ki UUCP ismiyle /etc/passwd 'de tanımlı olan ve geçerli bir ev (home) dizinine sahip olan bir kullanıcı vardır.

Ayrıca uucico 'nin s-bit setine sahip ve UUCP kullanıcısına ait olduğunu kontrol ediniz. Herhangi bir kullanıcı tarafından uygulandığında çalıştırılan program sanki UUCP kullanıcısı tarafından uygulanmış gibi daimi çalışmalıdır. Aynısı uux için de geçerlidir: 
-r-sr-sr-x    1 uucp     uucp  225008 Mar  7  2002 /usr/sbin/uucico
-r-sr-xr-x    1 uucp     uucp   93920 Mar  7  2002 /usr/bin/uux
 

Kurma, SSH Bölümü

Şu anda ssh için DSA anahtar şifresi (key) oluşturmalıyız ve onu uucpssh.org yönetici (admin) sayfasına yüklemeliyiz. Yönetici sayfasında nasıl yapıldığı da açıklanmıştır. Ben burada tekrarlıyorum. 
- UUCP kullanıcısı olunuz (su - uucp)
- ssh-keygen-t dsa 'ı çalıştırınız
- şifre vermeyiniz 
- ~uucp/.ssh/id_dsa.pub 'nin içeriğini uucpssh.org yönetici sayfanıza yükleyiniz.
 

Deneme

Servis sağlayıcınız dışında birisine posta gönderiniz ve aşağıdaki komut ile UUCP aracılığıyla kontrol ediniz. 
uustat -a

Posta /var/spool/uucp/uucpssh/C./ ve /var/spool/uucp/uucpssh/D./ dizinlerinde sonlandırılmış olmalıdır. Çalıştırınız 
uulog -40
ne oluğunu görmek için. Postacı (mailer) için /var/log 'daki ve uuçp için /var/log/uucp 'daki log dosyalarını kontrol ediniz. Eğer sistem çalışmadıysa bu dosyalar size bazı ipuçları verebilir. Eğer yukarıdaki çalışmadıysa hata MTA'nızın (posta sunucunuzun) düzenlenmesindeki bir yerdedir.

Eğer yukarıdaki denemede sorun yoksa ssh bağlantısını deneyebilirsiniz. UUCP kullanıcısı gibi (su - uucp root gibi) kaydolunuz ve çalıştırınız. 
ssh uucp@main.uucpssh.org -v
Sunucunun RSA anahtar şifresini onaylayınız ve UUCP hatırlatmasını (prompt'u) görmüş olmalısınız ("Shere..." e benzer bir şeyler ).

Sonunda sıralanmış UUCP postamızın aşağıdaki komut ile gönderimini deniyoruz: 
/usr/sbin/uucico -x 11 -S uucpssh
-x11 maksimum miktarda çözümleme bilgilerini toplar. Eğer herşey yanlış giderse /var/log/uucp/Debug 'daki ipuçlarını bulmalısınız.

Gelen postaları denemek için sizinKullanıcıUserId@sizin.kendi.posta.EtkiAlanı (ourUserId@your.own.mail.domain) dan bir posta gönderiniz ve sonra aşağıdaki komut ile uucpssh.org 'dan postaları gidip getiriniz (fetch): 
/usr/sbin/uucico -x 11 -S uucpssh
Sorunlar için /var/log/uucp/Debug 'ı yeniden kontrol ediniz. Gelen mailler ilk olarak /var/spool/uucp/uucpssh/X./ de sıralandırılacak ve sonra otomatik olarak /usr/sbin/uuxqt ve /usr/bin/rmail komutuyla MTA'nıza gönderilecektir. gentoo linux burada bir sorun (bug) oluşturabilir: /usr/lib/uucp/ 'in altında uuxqt i arar ve düzenleme dosyalarını /usr/conf/uucp 'de farzeder. Ben bazı yazi-bağları (softlink) yaratarak gentoo'a özgü hataları sabitleyebildim.

MTA'nızın log dosyalarını kontrol ediniz. Ve postanın alındığnı ve size teslim edildiğni görmüş olmalısınız.  

Günlük Kullanım

Bir defa doğru olarak yüklendiğinde fazlaca yapılacak birşey yoktur, sadece çalıştırınız. 
/usr/sbin/uucico -S uucpssh
uulog -5
internet ile postayı değiştrirmek için. Ben baştan sona tüm idareye sahip olmayı tercih ederim ve komutları elle girerek çalıştırırım. Fakat siz şunu /etc/ppp/ip-up 'e ekleyebilirsiniz. 
/usr/sbin/uucico -S uucpssh
ve siz internete her bağlğndığınızda uygulanacaktır.
 

Kaynakça


UUCP postadan zevk alın!  

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© Guido Socher
"some rights reserved" see linuxfocus.org/license/
http://www.LinuxFocus.org 		Çeviri bilgisi:
en --> -- : Guido Socher (homepage)
en --> tr: Bahar Zora <zorbahar(at)yahoo.com>

2005-01-12, generated by lfparser version 2.50