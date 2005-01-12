uucpssh.org: Linux Hayranları İçin UUCP e-posta Özet: Windows dünyasında gelen e-postalar POP3 veya IMAP yoluyla alınır, giden e-postalar SMTP yoluyla dogrudan gonderilir. Bilhassa siz her zaman farklı ISP'ler kullanıyorsanız, bu ayrık kurulum birçok çeşit başağrısına neden olabilir.



UUCP eski bir protocol olmasına rağmen e-posta almak ve göndermek için gerçekten zeki bir çözümdür. uucpssh.org bazı esnek sevketme özellikleri de sunar.

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