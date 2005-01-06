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Guido Socher (homepage)

Yazar hakkında:

Guido Asya'daki felaketten çok etkilenmiş adeta şok olmuş durumda.

Türkçe'ye çeviri:
Erdal Mutlu <erdal(at)linuxfocus.org>

İçerik:


 

LF Yolgöstereni: LinuxFocus'un canlı yer işaretleri

mozilla firefox

Özet:

Bu kısa bir yolgösterendir. Bundan sonra LinuxFocus'ta her ay en az bir adet yolgösteren yer alacaktır. Eğer, yeni yolgösteren hakkında düşünceniz varsa, bana guido(Q)linuxfocus.org adresine bir e-ileti gönderin.

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Giriş

Mozilla'nın "Canlı yer işaretleri" (Live Bookmarks) adı altında yeni bir özelliği var. Buna göre yer işaretlerinin olduğu yerde bir dizininiz olduğunda, dizin içeriğinin otomatik olarak güncellenmesi sağlanmaktadır. Firefox internet gezgini, bir internet sayfasında bu özellik desteklendiğinde canlı yer işaretileri sağ alt köşede küçük bir turuncu renkli ikon göstermektedir.  

LF'nin canlı yer işaretleri

linuxfocus.org'un ana sayfası da artık canlı yer işaretleri özelliğini desteklemektedir:
LF'nin canlı yer işaretleri

Mozilla firefox'un canlı yer işaretleri (bookmarks) dizininde, sözgelimi "En son LF yazıları" adı altında yeni bir dizin yaratabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, LF'de yayınlanan en son yazılara veya en son çevirilere canlı yer işaretleri üzerinden erişebilirsiniz:
lf live bm

 

Bağlantılar

Mozilla'nın canlı yer işaretleleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:  

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© Guido Socher
"some rights reserved" see linuxfocus.org/license/
http://www.LinuxFocus.org 		Çeviri bilgisi:
en --> -- : Guido Socher (homepage)
en --> tr: Erdal Mutlu <erdal(at)linuxfocus.org>

2005-01-06, generated by lfparser version 2.50