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Guido Socher (homepage)
Yazar hakkında:
Guido Asya'daki felaketten çok etkilenmiş adeta şok olmuş durumda.
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LF Yolgöstereni: LinuxFocus'un canlı yer işaretleri
Özet:
Bu kısa bir yolgösterendir. Bundan sonra LinuxFocus'ta her ay en az bir adet
yolgösteren yer alacaktır. Eğer, yeni yolgösteren hakkında düşünceniz varsa,
bana guido(Q)linuxfocus.org adresine bir e-ileti gönderin.
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Görselyöre sayfalarının bakımı, LinuxFocus Editörleri tarafından yapılmaktadır
© Guido Socher
"some rights reserved" see linuxfocus.org/license/
http://www.LinuxFocus.org
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Çeviri bilgisi:
2005-01-06, generated by lfparser version 2.50