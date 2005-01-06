LF Yolgöstereni: LinuxFocus'un canlı yer işaretleri Özet: Bu kısa bir yolgösterendir. Bundan sonra LinuxFocus'ta her ay en az bir adet yolgösteren yer alacaktır. Eğer, yeni yolgösteren hakkında düşünceniz varsa, bana guido(Q)linuxfocus.org adresine bir e-ileti gönderin.



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