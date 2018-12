Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English ChineseGB Deutsch Francais Italiano Turkce

Linux altında Kablosuz LAN Özet: Bu makalede yazar, bazı yaygın Kablosuz LAN bağdaştırıcıları için sürücülerden ve bunlarla ilişkili 802.1x tabanlı kimlik denetimi gibi konulardan bahsetmektedir.

Giriş

WLAN aygıtlarının daha da ucuzlaması ve daha fazla kuruluşun kendi çalışanlarına yada kamuya WLAN erişimi sunmasıyla, WLAN (IEEE 802.11b/a/g) daha popüler hale geliyor. Neredeyse her yeni dizüstü bilgisayar gömülü bir WLAN bağdaştırıcıya sahip ve eskileride PCMCIA WLAN kartları kullanabilir. Hatta masaüstü bilgisayarları da USB WLAN kartlara yada on-board WLAN kartlara sahip olabilir. Diğer yandan WLAN Access Points (AP) ( WLAN Erişim Noktaları ) kampüslere, ofisler, otellere, konutlara... yerleştiriliyor. WLAN yerel ağların yerleştirilmesini kolaylaştırır, iş ve günlük hayatımızdaki başka bir devrim olan mobil/göçebe çalışmayı sağlar.

Böylece Linux dünyasında WLAN erişimini desteklemek önemli hale gelmiştir. Bu makalenin geri kalan kısmı şunları içerir: öncelikle kartların nasıl sürüleceğini (sürücülerin kurulması) düşünelim, sonra kimlik denetimi kullanarak ağlara erişmeye çalışalım, ve WLAN arabirim yapılandırması için kullanılan araçlara kısa bir göz atalım; en sonunda da bir sonuç çıkartalım.

WLAN Kartların Sürülmesi

Kablosuz LAN kartını bilgisayarınıza taktıktan sonra ilk yapılacak iş sürücünün kurulması ve kartın çalışır hale getirilmesidir. Sürücü kartı kontrol ederken; WLAN kart fiziksel katmanın ( physical layer )(PHY) ve ortam erişim kontrol alt katmanının ( media access control sublayer )(MAC) fonksiyonlarını, protokollerin IEEE 802.11 serisinin birinde belirtildiği gibi gerçekleştirir. Bu ağ arabiriminin ethernet arabirimine benzemesini ve diğer WLAN' e özel arabirimlerin yönetimini sağlar.

Farklı kartlar ve satıcılar için sürücüleri kurmak konusunda birleşik, tek bir yöntem yoktur. Fakat çoğu şu üç yöntemle kurulabilir:

Linux® çekirdeğinin doğal desteğini kullanın,

Özelleştirilmiş kart için bir sürücü modülü derlemek ve kurmak,

MS Windows ® sürücülerini kullanmak için NDIS kaplamayı [1] kullanmak.

Son iki yöntemden birini kullansanız bile, çekirdek yapılandırmanızdaki kablosuz LAN desteğinin ayarlanmış olmasına dikkat edin:

gnawux@APTITUDE:~$ grep CONFIG_NET_RADIO /boot/config-`uname -r` CONFIG_NET_RADIO=y

WLAN için çekirdek desteği

Yeterince olgun ve lisans sorunu olmayan sürücüler Linux çekirdeğine eklenir. Bu yüzden, çekirdekteki desteklenen WLAN kart listesi çekirdeğin versiyonuna bağlıdır ve sürücüyü kurmadan önce yeni çekirdeğin daha iyi desteği olup olmadığını kontrol etmeniz iyi olur.

Bu bölümde yazar, Intersil Prism chipset (ISL38xx) tabanlı WLAN kartlar için sürücünün nasıl kullanılacağını gösterecek. Desteklenen kartların listesi http://prism54.org 'da [2] bulunabilir.

Prism tabanlı bir kartı kullanmak için, en son 2.6 çekirdeğe ihtiyacınız var ve kernel yapılandırmasının kablosuz LAN sürücü bülümündeki "Intersil Prism GT/Duette/Indigo PCI/Cardbus" seçeneğini etkinleştirip çekirdeği yeniden inşa etmelisiniz.

Eğer çekirdeği yapılandırırken modülün yardım metinini dikkatlice okursanız prism54.org proje websitesinden [2] firmware (donanım üzerinde bulunan, donanımın işlevini nasıl yerine getireceğini bildiren donanım sürücüleri) almaya ihtiyacınız olduğunu bulabilirsiniz. Bunun nedeni, firmware 'ını depolamak için bir EPROM 'u olmamasıdır. Bu yüzden, sürücünün kartı başlatırken firmware indirmeye ihtiyacı var. Lisans sorunundan firmware çekirdeğin bir parçası olamaz. Firmware 'ı aldıktan ve "/usr/lib/hotplug/firmware/" içine koyduktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın. WLAN kart tarafından sağlanan ilave bir ethernet arabirimine sahip olduğunuzu göreceksiniz.

Özel WLAN kartlar için bağımsız modüller

Diğer yeni donanımlarda olduğu gibi, birçok yeni kartın satıcılar tarafından sağlanmış GPL-uyumlu sürücüleri yok. Yada açık kaynak toplumu tarafından geliştirilen sürücüler çekirdeğin kapsamına alınacak kadar olgun değiller. Bu yüzden bu sürücüler modül olarak sağlanıyorlar ve gelecekte tamamlandıkları zaman yeni çekirdeklere ekleneceklerdir.

En ünlü sürücülerden biri Intel Pro/Wireless 2100 kart için olan ipw2100 'dür[3]. Bu Intel Centrino® teknolojisinin bir parçası ve birçok dizüstü bilgisayarda kurulu. Bu bölümde yazar ipw2100 sürücünün kurulumunu tanıtacak.

Öncelikle, sürücünün kaynak paketini firmware 'da olduğu gibi proje websitesinden indirmelisiniz, http://ipw2100.sourceforge.net. Çekirdeğinizin yeterince yeni olduğundan ve daha önce söylendiği gibi hotplug firmware, modüller ve kablosuz LAN için destek sağlayacak şekilde inşa edildiğinden emin olduktan sonra kaynak paketini açın:

APTITUDE:/usr/src# tar -zxvf ipw2100-1.0.1.tgz

APTITUDE:/usr/src/ipw2100-1.0.1# make APTITUDE:/usr/src/ipw2100-1.0.1# make install

Don't forget to copy firmware to /usr/lib/hotplug/firmware/ and have the hotplug tools in place.

APTITUDE:/usr/src/ipw2100-1.0.1# modprobe ipw2100

APTITUDE:/usr/src/ipw2100-1.0.1# modprobe ipw2100 ifname=wlan0

Diğer kartların sürülmesi

Ne yazık ki, bazı kartların Linux için şimdilik sürücüsü yok yada sürücü bir nedenden ötürü çalışmıyor. Fakat, bu onu Linux altında kullanamayacağımız anlamına gelmiyor. En azından NDIS wrapper ( NDIS kaplayıcı ) [1] var.

Masaüstü yada dizüstü bilgisayar için olan WLAN kartların çoğu Windows 2000/XP 'yi destekler, Windows 2000/XP WLAN desteğini NDIS denilen bir standart arabirimle işletir. Bu yüzden bu tarz kartların sürücüleri genel olarak NDIS 'i destekler. Böylece bu tip bir sürücüyü kaplayabiliriz ve sanki Windows 2000/XP altındaymış gibi Linux altından çalıştırabiliriz. Bu yöntem bizi ndiswrapper projesine götürür.

Bu bölümde yazar, örnek olarak bir Netgear 121 WLAN kart için ndiswrapper kuracak. İlk olarak proje sitesinden ndiswrapper 'ı indirmelisiniz, http://ndiswrapper.sourceforge.net, ve Windows için NDIS sürücüsünü hazırlamalısınız. Ndiswrapper bir çekirdek modülünü ve birtakım araçları kapsar. Onu inşa etmeli ve kurmalısınız:

APTITUDE:/usr/src/ndiswrapper-0.11# make install

APTITUDE:/usr/src/ndiswrapper-0.11# ndiswrapper -i ../wg121/WG121V200/ndis5/netwg121.inf

.inf

APTITUDE:/usr/src/ndiswrapper-0.11# ndiswrapper -l Installed ndis drivers: netwg121 driver present

Şerefe! Kurulum prosedürü tamamlandı.

Kimlik denetimi

Eğer kamuya açık bir yerde bir WLAN 'e girerseniz, o WLAN 'in güvenlik sebeplerinden dolayı kimlik denetimi yöntemlerine ihtiyacı olabilir. WLAN için en çok var olan kimlik denetimi yöntemleri; IEEE 802.1x (EAP) ve IEEE 802.11i tabanlıdır. EAP tabanlı yöntemler şu sıralar en popüler olanı.

Birçok EAP tabanlı kimlik denetimi yöntemi vardır, örneğin EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-SIM, LEAP, gibi. Linux kullanıcıları 802.1x tabanlı kimlik doğrulaması gereken bir ağa erişmek için Open1x project [4] tarafından sağlanan xsupplicant 'ı kullanabilirler. Bu bölümde yazar Cisco corp. 'unda önerdiği LEAP protokolünü kullanacak. NOT: protokolün desteklenip desteklenmemesi karta yada sürücüye bağlı olabilir. Örneğin; xsupplicant 'ınızı düzgünce kurup yapılandırmanıza rağmen, kartın veya sürücünün desteklememesi nedeniyle ağa erişemeyebilirsiniz.

xsupplicant 'ı proje sitesinden, http://open1x.sourceforge.net, indirip kurmalısınız. Sonra yapılandırma dosyasını düzenlemelisiniz, /etc/xsupplicant/xsupplicant.conf. Burada LEAP için bir örnek var.

#example of /etc/xsupplicant/xsupplicant.conf #for LEAP protocol network_list = all #the list of networks to access default_netname = default #the default access network first_auth_command = <BEGIN_COMMAND>dhclient %i<END_COMMAND> #The command before authentication, which is usually used to get some info from #the network logfile = /var/log/xsupplicant.log #log file myssid #here is your network id, may be listed in the network list { type = wireless ssid = <BEGIN_SSID>myssid<END_SSID> allow_types = all identity = <BEGIN_ID>aptitude<END_ID> eap-leap { username = <BEGIN_UNAME>aptitude<END_UNAME> password = <BEGIN_PASS>passwd<END_PASS> }#setup for leap }

WLAN için hizmet programları

Bildiğiniz gibi, WLAN ethernete benzeyen bir ağ arabirimi sağlar ve bunu diğer ethernet arabirimi gibi kullanabilirsiniz. Diğer taraftan, bir WLAN kart bir ethernet kartından kablosuz olması nedeniyle daha fazla özelliklere sahiptir. Bu nedenle WLAN 'i yapılandırmak ve durumu hakkında bilgi toplamak için bir araçlar kümesi mevcuttur. Jean Tourrilhes tarafından verilen kablosuz araçları http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html [5] 'den bulabilirsiniz.

En kullanışlı araç, ipconfig 'e benzer şekilde kullanılabilir, iwconfig 'tir. Herhangi bir parametre olmaksızın iwconfig komutu ve arabirim ismi kartın çalışma durumu hakkında bilgiyi gösterecektir:

gnawux@APTITUDE:~$ /sbin/iwconfig wlan0 wlan0 unassociated ESSID:off/any Nickname:"ipw2100" Mode:Managed Channel=0 Access Point: 00:00:00:00:00:00 Bit Rate=0 kb/s Tx-Power:off Retry:on RTS thr:off Fragment thr:off Power Management:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

APTITUDE:/home/gnawux# iwconfig wlan0 mode 1 APTITUDE:/home/gnawux# iwconfig wlan0 wlan0 unassociated ESSID:off/any Nickname:"ipw2100" Mode:Ad-Hoc Channel=0 Cell: 00:00:00:00:00:00 Bit Rate=0 kb/s Tx-Power:off Retry:on RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

APTITUDE:/home/gnawux# iwconfig wlan0 essid gnawux APTITUDE:/home/gnawux# iwconfig wlan0 wlan0 IEEE 802.11b ESSID:"gnawux" Nickname:"ipw2100" Mode:Ad-Hoc Frequency:2.412 GHz Cell: 02:0C:F1:0F:11:2A Bit Rate=0 kb/s Tx-Power:off Retry:on RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality=60/100 Signal level=-83 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

Bir diğer güçlü hizmet programı iwlist 'tir. Bununla kullanılabilir kaynakların listesini alabiliriz. "scanning" parametresiyle, kullanılabilir erişim noktalarının bir listesini edinebiliriz:

gnawux@APTITUDE:~$ /sbin/iwlist wlan0 scanning wlan0 Scan completed : Cell 01 - Address: 00:0D:BD:6F:B4:48 ESSID:"<hidden>" Protocol:IEEE 802.11b Mode:Master Channel:6 Encryption key:on Bit Rate:11 Mb/s Extra: Rates (Mb/s): 1 2 5.5 11 Extra: Signal: -70 dBm Extra: Last beacon: 59ms ago Cell 02 - Address: 86:CF:C1:34:12:06 ESSID:"gnawux" Protocol:IEEE 802.11b Mode:Ad-Hoc Channel:11 Encryption key:off Bit Rate:11 Mb/s Extra: Rates (Mb/s): 1 2 5.5 11 Extra: Signal: -37 dBm Extra: Last beacon: 2ms ago </hidden>

freq

gnawux@APTITUDE:~$ /sbin/iwlist wlan0 freq wlan0 14 channels in total; available frequencies : Channel 01 : 2.412 GHz Channel 02 : 2.417 GHz Channel 03 : 2.422 GHz Channel 04 : 2.427 GHz Channel 05 : 2.432 GHz Channel 06 : 2.437 GHz Channel 07 : 2.442 GHz Channel 08 : 2.447 GHz Channel 09 : 2.452 GHz Channel 10 : 2.457 GHz Channel 11 : 2.462 GHz Channel 12 : 2.467 GHz Channel 13 : 2.472 GHz Channel 14 : 2.484 GHz Current Channel=1

Üstteki ikisinin yanısıra, WLAN kartınızın çalışma durumuyla ilgili bilgi edinebileceğiniz ve onu yönetebileceğiniz diğer hizmet programları da mevcuttur. Örneğin; iwevent, iwgetid, iwpriv, iwspy gibi.

Sonuç

Yazar, çeşitli WLAN kartlar için sürücü kurulumunu ve kimlik denetimini nasıl gerçekleştirebileceğimizi gösterdi. WLAN için güçlü yapılandırma araçları da tanıtıldı.

Açık kaynak topluluğuna yaptığınız katkılar için teşekkürler! Biz sadece kablosuz LAN 'e Linux altından erişmiyoruz, biz aynı zamanda eğleniyoruz!

Kaynaklar

NDIS kaplayıcı projesi, http://ndiswrapper.sourceforge.net; Prism54 projesi, http://prism54.org; IPW2100 projesi, http://ipw2100.sourceforge.net; Open1x projesi, http://open1x.sourceforge.net; Jean Tourrilhes, kablosuz araçlar, http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html.

