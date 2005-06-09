Совет от LF: привязка событий к клавишам Резюме: Это небольшая заметка. Теперь в нашем журнале по крайней мере одна подобная заметка будет в каждом месяце. Если у Вас есть какие-нибудь идеи для подобных заметок - пишите на мой почтовый адрес: guido(Q)linuxfocus.org



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