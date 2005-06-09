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автор Guido Socher (homepage)

Об авторе:

Guido нравится когда компьютер отвечает его требованиям, поэтому он использует Linux.

Перевод на Русский:
Pukhlyakov Kirill <kirill(at)linuxfocus.org>

Содержание:


 

Совет от LF: привязка событий к клавишам

penguin key

Резюме:

Это небольшая заметка. Теперь в нашем журнале по крайней мере одна подобная заметка будет в каждом месяце. Если у Вас есть какие-нибудь идеи для подобных заметок - пишите на мой почтовый адрес: guido(Q)linuxfocus.org

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Вступление

Представьте, что на вашем компьютере установлена прекрасная операционная система и ваш рабочий стол выглядит так как вам нравится. Вы горды и счастливы смотря на монитор, но бросив взгляд на клавиатуру вы видите что что то не так в ее нижней части - Win-клавиши??!

Даже если вы их не используете - вам не нравится наблюдать их на своей клавиатуре, это вас раздражает. Как заменить их на penguin клавиши?

В этой небольшой заметке я расскажу о двух возможных путях решения этой проблемы.  

Решение 1: новая клавиатура

cherry linux keyboard Немецкий производитель клавиатуры Cherry в прошлом году объявил о намерении выпускать linux клавиатуры (читайте об этом здесь on news.zdnet.co.uk).

Побродив по их сайту действительно можно найти две linux клавиатуры:  

Решение 2: наклейки на клавиши

linux keyboard shop.tuxgraphics.org продают наборы наклеек, которые подходят по размеру. Нужный вам набор - "tux sticker V6".

Эти наклейки отличаются от обычных глянцевых тем, что даже при частом использовании этих клавиш - они не сотрутся.

Моей дочке очень нравится новая клавиатура. Когда она подходит к компьютеру - она говорит "tux", улыбается и показывает на эти клавиши.
 

Использование клавиш

С помощью программы xev можно узнать коды этих клавиш. У меня на клавиатуре коды 115 и 116. А с помощью программы xmodmap вы можете привязать к ним какую-нибудь функцию ( или символ, например 'Eurosign' ): 
xmodmap -e 'keycode 115 = Super_L'
xmodmap -e 'keycode 116 = Super_R'
или
xmodmap -e 'keycode 115 = EuroSign cent'
Каким образом определить события для этих клавиш зависит от используемой вами ОС. В gnome вы можете воспользоваться "gnome-control-center->Keyboard Shortcuts". В xfce и fvwm - используются конфигурационные файлы. Обратите внимание, что привязка события к клавишам Super_L и Super_R возможна только в случае совместного нажатия с какой-либо другой клавишей. Причиной является то, что клавиши Super_L и Super_R являются модифицированными как например Ctrl или Shift. Поэтому используйте привязку тех символов, которые еще не используются (обратите внимание на /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols, например символ SunOpen).  

Вывод

Используйте penguin клавиши вместо клавиш Windows :-).  

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"some rights reserved" see linuxfocus.org/license/
http://www.LinuxFocus.org 		Translation information:
en --> -- : Guido Socher (homepage)
en --> ru: Pukhlyakov Kirill <kirill(at)linuxfocus.org>

2005-06-09, generated by lfparser version 2.50