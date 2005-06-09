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автор Guido Socher (homepage)
Об авторе:
Guido нравится когда компьютер отвечает его требованиям, поэтому он использует Linux.
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Совет от LF: привязка событий к клавишам
Резюме:
Это небольшая заметка. Теперь в нашем журнале по крайней мере одна подобная заметка будет
в каждом месяце. Если у Вас есть какие-нибудь идеи для подобных заметок - пишите на мой
почтовый адрес: guido(Q)linuxfocus.org
xmodmap -e 'keycode 115 = Super_L' xmodmap -e 'keycode 116 = Super_R' или xmodmap -e 'keycode 115 = EuroSign cent'Каким образом определить события для этих клавиш зависит от используемой вами ОС. В gnome вы можете воспользоваться "gnome-control-center->Keyboard Shortcuts". В xfce и fvwm - используются конфигурационные файлы. Обратите внимание, что привязка события к клавишам Super_L и Super_R возможна только в случае совместного нажатия с какой-либо другой клавишей. Причиной является то, что клавиши Super_L и Super_R являются модифицированными как например Ctrl или Shift. Поэтому используйте привязку тех символов, которые еще не используются (обратите внимание на /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols, например символ SunOpen).
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© Guido Socher
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Translation information:
2005-06-09, generated by lfparser version 2.50