Kolorowe Powłoki -- Używanie kolorowych sekwencji wyjścia ANSI Notka: W terminalu kompatybilnym ze standardem ANSI (jak xterm, rxvt, konsole ...) tekst może być wyświetlany w kolorach innych niż czerń i biel. Ten artykuł zademonstruje tekst pogrubiony bądź kolorowy.

Wprowadzenie

Konfiguracja Powłoki

~/.bashrc: PS1="\s-\v\$ " \s oznacza nazwę powłoki, a -\v oznacza jej wersję. Na końcu znaku zachęty ustawiamy $. Ponieważ jest to dość nudne, następujący wpis - który jest domyślny dla większości dystrybucji Linux - może być użyty: ~/.bashrc: PS1="\u@\h \w \$ "

Sekwencje Wyjścia

Używanie Kolorów Powłoki

~/.bashrc: PS1="\[\033[0;32;40m\u@\h:\w\$ \]"

nico@ebrain:~$

~/.bashrc: PS1="\[\033[0;37;44m\u@\033[0;32;43m\h:\033[0;33;41m\w$\033[0m\]"

nico@ ebrain: ~$

PS1="\[\033[1;34;40m[\033[1;31;40m\u@\h:\w\033[1;34;40m]\033[1;37;40m $\033[0;37;0m\] "

[ nico@ebrain:~ ]

Właściwości Tekstu

#!/bin/sh ############################################################ # Nico Golde <nico(at)ngolde.de> Homepage: http://www.ngolde.de # Last change: Mon Feb 16 16:24:41 CET 2004 ############################################################ for attr in 0 1 4 5 7 ; do echo "----------------------------------------------------------------" printf "ESC[%s;Foreground;Background -

" $attr for fore in 30 31 32 33 34 35 36 37; do for back in 40 41 42 43 44 45 46 47; do printf '\033[%s;%s;%sm %02s;%02s ' $attr $fore $back $fore $back done printf '

' done printf '\033[0m' done

Inne Zastosowanie

Przykłady w C

#include <stdio.h> int main(void){ const char *const green = "\033[0;40;32m"; const char *const normal = "\033[0m"; printf("%sHello World%s

", green, normal); return 0; }

Przykłady dla skryptów inicjujących

#!/bin/sh # Start/stop the cron daemon. test -f /usr/sbin/cron || exit 0 case "$1" in start) echo -n "Starting periodic command scheduler: cron" start-stop-daemon --start --quiet --exec /usr/sbin/cron echo "." ;;

#!/bin/sh # Start/stop the cron daemon. test -f /usr/sbin/cron || exit 0 case "$1" in start) echo -n "Starting periodic command scheduler: cron" start-stop-daemon --start --quiet --exec /usr/sbin/cron echo "\[ \033[1;34;40m[ \033[1;32;40mOk \033[1;34;40m]\033[0m\]" ;;

