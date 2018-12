Questo documento è disponibile in: English Castellano Deutsch Francais Italiano Turkce

PDF Programmazione dei microcontollori AVR con GCC, libc 1.0.4 Premessa: I microcontrollori AVR 8-bit RISC sono un tipo di microcontrollori molto comune. Essi contengono in un solo chip EEPROM, Ram, convertitori da analogico a digitale, molte linee di input e output, timer, UART per comunicazione via RS232 e altro ancora.



La caratteristica peculiare di questi microcontrollori è l'esistenza di un completo sistema di sviluppo sotto Linux: è possibile programmarli infatti in C con il GCC.



Ho già scritto nel Marzo 2002 un articolo con lo stesso soggetto. Da allora però sono cambiate un sacco di cose sia nello sviluppo della libreria avr-libc, sia per il fatto che il microcontrollore AT90S4433 usato in quella serie di articoli non viene più prodotta da Atmel.



Questo articolo quindi è un aggiornamento dell'articolo del Marzo 2002. In questo articolo verranno quindi utilizzati le libc-1.0.4. e il microcontrollore ATmega8.

Introduzione

Installazione del software: di cosa c'è bisogno

Per utilizzare l'ambiente di sviluppo GNU C c'è bisogno del software seguente:

binutils-2.15.tar.bz2 Disponibile su:

ftp://ftp.gnu.org/gnu/binutils/

o su altri mirror. Es:

ftp://gatekeeper.dec.com/pub/GNU/binutils/ gcc-core-3.4.2.tar.bz2 Disponibile su: ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/

o su altri mirror. Es:

ftp://gatekeeper.dec.com/pub/GNU/gcc/ avr-libc-1.0.4.tar.bz2 La libreria C per gli AVR: http://savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/ uisp-20040311.tar.bz2 Il software per programmare gli AVR: http://savannah.nongnu.org/projects/uisp

mkdir /usr/local/avr

mkdir /usr/local/avr/bin export PATH=/usr/local/avr/bin:${PATH}

Installazione del software: GNU binutils

tar jxvf binutils-2.15.tar.bz2 cd binutils-2.15/ mkdir obj-avr cd obj-avr ../configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr --disable-nls make # come root: make install

Installazione del software: AVR GCC

tar jxvf gcc-core-3.4.2.tar.bz2 cd gcc-3.4.2 mkdir obj-avr cd obj-avr ../configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr --disable-nls --enable-language=c make # come root: make install

Installazione del software: la libreria avr-libc

tar jxvf avr-libc-1.0.4.tar.bz2 cd avr-libc-1.0.4 PREFIX=/usr/local/avr export PREFIX sh -x ./doconf ./domake cd build #come root: make install

Installazione del software: il Programmatore

tar jxvf uisp-20040311.tar.bz2.tar cd uisp-20040311 ./configure --prefix=/usr/local/avr make # come root: make install

Un piccolo progetto di prova

Hardware necessario

1 x ATmega8 in versione DIP, Atmel 8 bit Avr processore risc. 1 x 28 pin 7.5mm zoccolo per IC

Lo zoccolo da 28 pi è spesso difficile da trovare. Tipicamente gli zoccoli da 28 sono larghi 14mm ma noi ne abbiamo bisogno di uno da 7.5 .. 1 x 10K resistenze (codice colore: marrone, nero, arancione)

1 x 1K resistenza (codice colore: marrone, nero, rosso)

1 x 10uF condensatore elettrolitico

Alcuni fili

1 x LED

Basetta millefori

Il materiale seguente è necessario per il programmatore (non serve se si acquista il "Linux AVR programming kit" da tuxgraphics) :

1 x DB25 connettore da inserire nella porta parallela.

Un qualsiasi connettore/zoccolo da 5 pin per il programmatore. Raccomando di usare "precision strip connectors" (simili agli zoccoli per IC) e staccare 5 piedini.

1 x 220 Ohm resistenza(codice colore: rosso, rosso, marrone)

2 x 470 Ohm resistenza (codice colore: giallo, viola, marrone)



Costruire l'hardware del programmatore

pin sul pcb pin sul AVR resistenza di protezione Pin sulla porta parallela 5 Reset (1) -- Init (16) 4 MOSI (17) 470 Ohm D0 (2) 3 MISO (18) 220 Ohm Busy (11) 2 SCK (19) 470 Ohm Strobe (1) 1 GND -- GND (18)

Scrivere il software

/* defines for future compatibility */ #ifndef cbi #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #endif #ifndef sbi #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) #endif void main(void) { /* INITIALIZE */ /* enable PC5 as output */ sbi(DDRC,PC5); /* BLINK, BLINK ... */ while (1) { /* led on, pin=0 */ cbi(PORTC,PC5); delay_ms(500); /* set output to 5V, LED off */ sbi(PORTC,PC5); delay_ms(500); } }

void main(void) { /* INITIALIZE */ /* enable PC5 as output */ DDRC|= _BV(PC5); /* BLINK, BLINK ... */ /* PC5 is 5 (see file include/avr/iom8.h) and _BV(PC5) is 00100000 */ while (1) { /* led on, pin=0 */ PORTC&= ~_BV(PC5); delay_ms(500); /* set output to 5V, LED off */ PORTC|= _BV(PC5); delay_ms(500); } }

Compilare e caricare

export PATH=/usr/local/avr/bin:${PATH} (for bash)

setenv PATH /usr/local/atmel/bin:${PATH} (for tcsh)

# /sbin/lsmod parport_pc ppdev parport

modprobe parport modprobe parport_pc modprobe ppdev

chmod 666 /dev/parport0

Alcune interessanti binutils

Idee e suggerimenti

Atmel fornisce una application note "AVR081: Replacing AT90S4433 by ATmega8" che descrive le incompatibilità tra i due microcontrollori: at90s4433_to_atmega8.pdf (101343 bytes)

Riferimenti

Pascal Stang's AVRlib: http://www.procyonengineering.com/avr/avrlib/index.html or http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/

L'assembler tavrasm : www.tavrasm.org

Tutto il software e la documentazione menzionata nell'articolo

Sito web di Atmel: www.atmel.com

Pagine dedicate all'elettronica dello shop tuxgraphics: shop.tuxgraphics.org

(Qui è possibile acquistare il "Linux AVR programming CD", i kit e i microcontrollori)

