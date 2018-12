This document is available in: English Deutsch Francais Portugues Indonesian Turkce

Mengenali Kompiler Pascal Gratis : Free Pascal Abstrak: Setelah Turbo Pascal, datanglah alat RAD bernama Delphi dan Kylix (untuk Linux) lalu bahasa pemrograman yang mirip dengan syntax Pascal syntax berbasis text kode hampir menghilang . Lalu Free Pascal muncul dengan kombinasi pemrograman basis text dan OOP yang sehebat RAD Delphi. The Free Pascal Logo dan The Jaguar adalah logo dibawah kepemilikan FreePascal.org

Perkenalan

Kebutuhan Minimal

Free Pascal bisa dijalankan minimal pada prosessor 386 pada intel 80x86.Tetapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan processor seperti 486 keatas. Menggunakan prosessor AMD bukanlah masalah. Free Pascal berjalan sangat cepat dan mulus saat melakukan compiling untuk kedua jenis type processor tersebut.Free pascal bahkan bisa berjalan pada prosessorn Motorola. Paling tidak Anda mesti memiliki Motorola 680x0 atau 68020 untuk membuat kompiler ini berkerja. Pada seluruh platform, Saya sarankan minimal RAM 8 Megabytes , walaupun dengan 4 Megabytes kompiler ini bisa bekerja. Untuk tempat pada disk Anda membutuhkan sekitar 25 Megabyte minimal. Kompiler ini tersedia untuk berbagai macam platform system operation. Dari berita terakhir bahwasanya sekarang telah tersedia untuk sparc, AMD 64, dan akhirnya untuk arm/linux. Jika Anda tertarik untuk mengetahui berapa banyak jenis platform system dimana Free Pascal di porting , Anda bisa ke halaman download pada [1].TDisana Anda akan temukan paket untuk Linux, Win32, Amiga, Dos, QNX,Solaris, BeOS, NetBSD,FreeBSD, dan OS2.

Kenapa Pascal ,..Mengapa Free Pascal ?

Pada Linux, sebagian besar orang sepertinya harus belajar menggunakan bahasa C, dikarenakan kernel linux ditulis menggunakan C lalu banyak pengguna Linux merasa sebaiknya menggunakan C sebagai bahasa pemrograman meraka. Jadi mengapa kamu harus belajar Pascal ? Saya sudah terlibat dengan C. Tetapi sangat banyak cara yang sempurna untuk menulis kode pada Pascal. Penulisan kode yang sangat bersih. Bekerja sangat cepat, tidak membutuhkan file make apapun sangat terstruktur, kamu akan tahu dengan cepat mana sebuah blok kode, mana sebuah procedure, atau sebuah function. Kompiler bekerja sangat cepat,..walaupun Anda melakukan compile sebuah program yang besar. Satu hal yang sangat saya kagumi adalah integrasinya yang hebat dengan assembler. Beberapa tahun sebelum sekarang, Pascal mempunyai cerita indah tentang membuat kode assembler menjadi mudah dibaca dan dipahami.Untuk kompatibilitas untuk Linux, FPC mempunyai fitur yang bagus, sekali Anda menuliskan sebuah program menggunakan kompiler FPC untuk Linux, maka hasilnya akan bisa Anda jalankan diberbagai mesin atau distro Linux. Ini sangat keren!! Sejak "distribution independent" adalah hal terberat untuk dipecahkan dalam Linux.Lebih jauh lagi, FPC sangat kompatibel dengan syntax Pascal jenis apa saja. Seperti TP7, GnuPascal, bahkan dengan Delphi dan Kylix. Anda bisa menggunakan kode yang Anda buat menggunakan kompiler-kompiler tersebut lalu FPC akan memberimu kode Pascal baru beraroma FPC. Dan keunggulan terakhir , yang sangat penting dan menyenangkan adalah FPC mendukung OOP, seperti halnya Delphi dan Kylix. Bagi Anda yang sudah terlanjur terlibat dengan Object Pascal, maka tidak akan ada perbedaan mencolok dengan FPC, apakah itu kode, syntax, atau dengan kehandalannya.

FPC juga datang dengan bonus yang mantap..misalnya sebuah IDE (Integrated Development Environment) yang sangat mirip dengan IDE-nya TP7. Dan disamping seluruh keuntungan tersebut, FPC tersedia dalam berbagai platform system yang berbeda-beda. Seperti Win32,Linux, BSD,Sparc , dll. Dan berbicara soal keunggulan FPC sepertinya tidak akan pernah cukup,..maka saya berikan Anda satu lagi kompiler ini juga bisa melakukan pemrograman database dan berhubungan dengan SQL-SQL server hebat seperti like MySQL dan PostgreSQL,bahkan Interbase. Untuk membuat antarmuka GUI (banyak orang masih sangat menggilai GUI) maka FPC bisa dipadukan dengan widget software seperti GTK, Tcl/Tk, dan ncurses. Jadi..mengapa Free Pascal...mengapa tidak ?!!

Langsung Ke Instalasi

Karena saya menulis artikel ini untuk majalah Linux gratis, maka saya akan mengarahkan panduan instalasi ini khusus ke lingkungan Linux. Anda butuh satu paket instalasi untuk linux x86. Langsung saja ambil paket rpm-nya dari halaman Download. Versi terakhir pada halaman tersebut adalah rilis beta 1.9.4 atau 2.0.0-Beta3. Paket instalasi ini dinamai unik, sebagai contoh fpc-1.0.10.i386.tar ; Lalu Anda perlalu meng- un-tar file inie. Lakukan saja perintah berikut:

[root@yourlinuxbox /]tar xvf fpc-1.0.10.i386.tar

Perintah ini akan mengekstrak file-file berikut :

binary.tar

sources.tar

docs.tar.gz

demo.tar.gz

install.sh

[root@yourlinuxbox /]#sh install.sh

[root@yourlinuxbox /]#./install.sh



Writing sample configuration file to /etc/fpc.cfg

End of installation.

Refer to the documentation for more information.

Proses instalasi, akan membuat beberapa direktori baru yang akan berguna untuk memulai belajar nantinya... direktori itu antara lain :

/usr/local/doc/fpc-1.0.10

/usr/local/src/fpc-1.0.10

/usr/local/lib/fpc

/usr/bin/fpc

/usr/local/bin/fpc

Hello World

Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat contoh kode yang terkenal yang disebut "Hello World". Untuk membuatnya , tidak membutuhkan waktu atau kode yang banyak , Anda hanya butuh untuk membuat sebuah file dengan extension pp atau pas. Jadi bukalah editor favorit Anda dan buatlah seperti ini :



begin Writeln('Hello World From Pascal..!!'); End.

fpc test.pas

Dikarenakan keluaran dari proses kompilasi adalah file biner, berarti file ini bisa dijalankan langsung. Dan file ini bebas ketergantungan distribusi, Anda tidak perlu melakukan kompilasi pada berbagai mesin/jenis linux dimana Anda ingin program tersebut dijalankan. Bahkan pada platform system yang berbeda. Contoh diatas akan memberikan Anda hasil yang sama, walaupun Anda membuatnya pada Windows 98, tanpa merubah atau menambahkan kode apapun. Kecuali jika Anda mempunyai kode yang mengakses lingkungan system seperti menjalankan perintah system misalnya.

Penutup

Pada bidang Akademik maupun bisnis, menggunakan software gratis akan membuat orang berfikir bahwa itu keputusan yang buruk buat bisnis. Mereka berfikir bahwa software gratis membuat program hasilnya nanti akan lebih murah dibanding dengan menggunakan software yang komersil. Dalam banyak kasus, Saya pikir menggunakan alat-alat yang gratis, akan menurunkan ongkos pembuatan program. Kita tidak perlu untuk membayar lisensi macam-macam dari alat komersilcial dan hal itu yang akan membuat anggaran produksi kita berkembang lebih mahal. Untuk penggunaan multi fungsi, Free Pascal adalah sebuah "swiss army knife"..ya..saya pikir demikian. Anda bisa membuat alat-alat untuk linux lebih mudah dari sebelumnya karena FPC datang dengan berbagai jenis unit yang menjaga tangan kita bersih dari ribetnya kode yang mubazir.Ini pantas dicoba..percayalah pada saya.. Di masa depan , saya akan sering membuat seri pemrograman menggunakan kompiler hebat ini. Dan saya berharap sebagian besar dari Anda melakukan pemrograman bersih juga dengan kompiler yang bersih.

Link

(1).Situs Resmi Free Pascal www.freepascal.org

