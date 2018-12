Ce document est disponible en: English ChineseGB Deutsch Francais

PDF Un thermomètre digital ou parler « I2C » à votre microcontroleur atmel -- deuxième partie Résumé: Dans cette seconde partie nous connecterons un afficheur et j'expliquerai comment fonctionne le logiciel.



Ceux qui découvrent cette série devraient d'abord lire la première partie (février 2005 - article 365) ; le même en français .

Les nouveautés

L'affichage LCD

// call this once: // initialize LCD display, cursor off lcd_init(LCD_DISP_ON); // to write some text we first clear // the display: lcd_clrscr(); lcd_puts("Hello"); // go to the second line: lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("LCD");

Une petite interface graphique

Vous pouvez lire la température sur place grâce à l'afficheur

Vous pouvez avoir une petite interface graphique sur votre bureau

Vous pouvez écrire des valeurs, à l'aide d'une tâche cron, dans un fichier, pour obtenir des statistiques à long terme

Comment fonctionne une conversion de l'analogique vers du numérique

volatile static int analog_result; volatile static unsigned char analog_busy; analog_busy=1; // busy mark the ADC function channel=0; // measure ADC0 // use internal 2.56V ref outp((1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(channel & 0x07),ADMUX); outp((1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADIF)|(1<<ADPS2),ADCSR); sbi(ADCSR,ADSC); // start conversion

SIGNAL(SIG_ADC) { unsigned char adlow,adhigh; adlow=inp(ADCL); /* read low first, two lines. Do not combine the two lines into one C statement */ adhigh=inp(ADCH); analog_result=(adhigh<<8)|(adlow & 0xFF); analog_busy=0; }

ADEN: activer le convertisseur analogique vers numérique, à activer avant de positionner ADSC.





ADIE : autoriser l'interruption ADC (=autoriser l'appel de SIGNAL(SIG_ADC))





ADIF : ADC Interrupt Flag (doit être positionné sur 1 avant la conversion)





ADPS : ADC clock pre-scaler bits : doivent être fixés de telle sorte que la fréquence d'horloge divisé par le facteur « pre-scale » soit une valeur entre 50 et 200 KHz. Le facteur de division est égal à 2^ADPS (2 élevé à la puissance de la valeur des bits ADPS). Les valeurs ci-dessus (ADPS2=1, ADPS1=0, ADPS0=0 = decimal 4 -> 2^4 = 16 -> division factor = 16) conviennent pour une fréquence d'horlogue de 1MHz.





REFS0=0, REFS1=0 utilise AREF externe, Vref interne off REFS0=0, REFS1=1 AVCC avec condensateur externe optionel sur la broche AREF REFS0=1, REFS1=1 Tension de Référence Interne de 2.56V avec condensateur externe (optionel) sur la broche AREF

Comment fonctionne la communication I2C : du côté de l'Atmega8

Comment fonctionne la communication I2C : du côté de Linux

// set RTS pin: int arg=TIOCM_RTS; ioctl(fd, TIOCMBIS, &arg);

// clear RTS pin: int arg=TIOCM_RTS; ioctl(fd, TIOCMBIC, &arg);

USB vers RS232

Conclusion

