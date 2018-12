Ce document est disponible en: English Francais

PDF Truc LF: #defines pour écrire du code C portable Résumé: Ceci est une petite astuce. A partir de maintenant, LinuxFocus aura au-moins une nouvelle astuce tous les mois. Si vous avez des idées de nouvelles astuces, envoyez-les à guido(signe "à")linuxfocus.org

Introduction

Java est connu pour son « écrit une fois, jamais fonctionnel » et, en C, c'est plutôt « écrit une fois, compilé et toujours fonctionnel ». En d'autres mots, du code C est très portable et la beauté est aussi que vous pouvez avoir des déclarations pré-processeur #ifdef pour faire la distinction entre les différentes plate-formes. De cette manière, vous avez juste une pièce de code qui peut être recompilé sur différents systèmes, même sans avoir à lancer un script d'auto-configuration avant la compilation.

Voici un exemple :

#ifdef sun // solaris static char *port="/dev/ttya"; #endif #ifdef linux // linux static char *port="/dev/ttyS0"; #endif

Quel #define est disponible ?

La question est simplement : comment savez-vous qu'il y a un #define linux ou __linux__ ? ... et quels autre #defines avons-nous ?

C'est assez simple. Lancez juste cette commande et vous obtiendrez une liste des déclarations #define prédéfinies :

touch /tmp/foo.h ; cpp -dM /tmp/foo.h

C'est tout.

