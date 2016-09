Dieses Dokument ist verfübar auf: English Deutsch Francais

PDF Kreuzfahrt mit dem snavigator Zusammenfassung: Dieser Artikel stellt den snavigator vor, ein mächtiges Werkzeug für Code-Analyse, Querverweise und Re-Engineering, das unverzichtbar ist, um der Komplexität der Pflege von größeren Softwareprodukten und -paketen effizient zu begegnen.

Motivation

Installation in Debian

apt-get install sourcenav sourcenav-doc

/usr/lib/sourcenav/

/usr/lib/sourcenav/bin/snavigator

/usr/share/doc/sourcenav/html/

Installation aus den Quellen

sourcenav-xx.xx.tar.gz

Tcl/Tk

/opt/sourcenav

mkdir snbuild; cd snbuild ../sourcenav-*/configure --prefix=/opt/sourcenav make ## takes a while ... make install ## might have to become root first

--prefix

configure

make install

/opt/sourcenav/bin/snavigator

/usr/local/bin

ln -s /opt/sourcenav/bin/snavigator /usr/local/bin

/opt/sourcenav/bin/snavigator

snbindir=`dirname $0`

prog=`readlink -f $0` snbindir=`dirname $prog`

-f

Benutzung des snavigator

Wird der snavigator zum ersten Mal aufgerufen, fragt er nach Verzeichnissen, die Quelldateien enthalten, wie der folgende Screenshot zeigt. Die unterstützen Sprachen umfassen unter anderem Java, C, C++, Tcl, Fortran, COBOL und Assemblerprogramme. Wenn der Quellcode angegeben wurde, baut er selber eine Projekt-Datenbank, die Verweis-Informationen, Klassenhierarchien, Datei-Abhängigkeiten und noch viel mehr umfaßt. Je nach Größe von deinem Projekt kann das ein bißchen dauern. Anschließend kannst du Anfragen an die Datenbank stellen und zusätzliche Informationen über den Code erfragen. Das Folgende präsentiert nur ein paar der Features, um dir eine Vorstellung zu geben. Eine illustrierte Einleitung und ein Referenzhandbuch befinden sich im Unterverzeichnis html deiner Installation.

Projekt-Management





Insbesondere die großen grünen Pfeile in der Toolbar funktionieren genau wie in einem Web-Browser. Der Projekt-Editor erlaubt einem, die Datenbankinformationen zu kontrollieren (z.B. falls eine Datei gerade verändert wurde), Dateien von der Liste hinzuzufügen oder zu löschen und andere Verwaltungsaufgaben. Alle Dateien werden als ein großes Projekt behandelt. Wenn also Veränderungen geschehen, kannst du die Datenbankinformationen mit Refresh Project oder Reparse Project aktualisieren.

Im Editorfenster markiere etwas, etwa den Namen einer Funktion, so daß die markierte Region in gelb erscheint. Dann klicke mit der rechten Maustaste - du kannst entscheiden, ob du (a) die Deklaration von dem, was du markiert hast, sehen willst (z.B. eine Header-Datei) oder (b) die Implementation des markierten Symbols (z.B. eine .cpp -Datei) - und es gibt noch ein paar weitere nützliche Optionen.

Der Symbolbrowser

Das grep-Fenster

Das Xref-Fenster

Das Klassenfenster

ClientSocket

Socket





Alternativen

cscope

C++

tags

:help cscope

cscope

cscope

kscope

Zusammenfassung

