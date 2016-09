Dieses Dokument ist verfübar auf: English Castellano ChineseGB Deutsch Francais

PDF Ein digitales Thermometer oder rede I2C mit deinem Microcontroller Zusammenfassung: Der Atmega8 Microcontroller von Atmel hat jede Menge digitale und analoge Ein-/Ausgänge. Es ist das ideale Bauteil um Meßelektronik zu entwickeln.



In diesem Artikel werden wir sehen wie man einen Microcontroller mit einem Linux PC über eine physikalische RS232 Schnittstelle verbinden kann, ohne aufwendige Adapterschaltungen wie den MAX232 Chip zu benutzen.

Einführung

Wie I2C/TWI funktioniert

| start | 7-bit slave adr | read_data bit | wait for ack | ... data comes here

SDA H -\ /---\ /---\ /---\ L \-----/ \---/ \--------/ \------.... SCL H ----\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\ L \---/ \-----/ \---/ \--/ \--/ \-.... | START | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Die Idee



NTCs sind klein, billig und ausreichend genau

Der Temperatursensor

Die Schaltung



Schaltplan. Klick auf den Plan um eine genauere Ansicht zu erhalten.

Die Platine erstellen



Der Aufbau

i2c_rs232_pintest -d 1 -c 1 i2c_rs232_pintest -d 0 -c 1 i2c_rs232_pintest -d 1 -c 0

I2C Kommunikation nutzen.

i2c_avr.c -- die i2c Zustandsmaschine für den atmega8 i2c_m.c -- das komplette i2c Protokoll für die Linuxseite.

address_slave(3,0); // tell the slave that we will send something i2c_tx_string("hello"); i2cstop(); // release the i2c bus Auf der Microcontrollerseite würde man den String mit der folgenden Funktion empfangen: i2c_get_received_data(rec_buf);

Wie warm ist es?

make make load

make i2c_rs232_pintest make i2ctemp_linux

i2ctemp_linux

Zusammenfassung

Referenzen

