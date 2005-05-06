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by Luca Bariani
<lucabariani /at/ ferrara.linux.it>
关于作者:
我于1977年出生于意大利Ferrara. 2002年我在Ferrara毕业,并得到了一个电气工程学位.我是Ferrara Linux用户组和GNU Bayonne 小组的成员.我开发IVR和Sms电话服务.在GNU Bayonne项目中, 我撰写 文档和文章.我在一些开源会议上谈论Bayonne并维护意大利文网站bayonne.it.
目录:
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Bayonne: 电话与IVR服务中的开源项目
摘要:
Bayonne 是GNU计划中的IVR与电话服务器,也就是说它是一个自由和开源的软件.
今天,每个人至少通过电话使用过IVR系统一次.(也许没有意识到).事实上,它们被每个电话公司(不论移动与否)用来作为他们 自己的电话或服务中心.只要想一想你多少次通过听自动和录制的声音从菜单中选择服务,或者准备转到人工服务 IVR服务器可以以多种方式交互本地和远处的资源,还有访问文件系统,数据库,网络等等. 所以IVR系统能被简单的集成到现存的系统中去,或者作为分布式系统的一部分.
借助IVR系统,很多电话服务都能够产生并被使用.下面是一些例子:
IVR系统工作在电话线上,借助于非常简单的语音系统的集成,通过语音对用户进行输入和输出的交互.这些语音系统包括TTS (文字语音转换:将书面的文字转换为语音的音频合成器)和 ASR (异步语音识别:将人的话语转换为书面文字的语音分析器). 前者使IVR系统能够从书面文字而不是预先录制的声音得到语音输出,后者使IVR系统能够识别输入声音带来的语音指令.
有了TTS和ASR系统我们能够提供更多的电话IVR服务:
总体上说,一个IVR能够提供电话网所提供的全部功能和普通的网站提供的每一条信息.很多的服务和可能都可以被 IVR系统实现.但是IVR提供的更多:电话网和信道是双向的,所以IVR系统能够直接呼叫用户.(普通网站却没有这种功能)
很长一段时间IVR系统是被垄断的,运营商没有自由软件的解决方案.他们都研发出针对自己硬件的 IVR服务器.针对这种情况,Bayonne是来自开源世界和GNU运动的回答.
Bayonne的主要和官方网站是www.gnu.org/software/bayonne ,那里你可以找到源代码和文档(安装和管理手册,很多范例和指南) 在bayonne.sourceforge.org有额外的资源和最新的开发截图. Bayonne有公开的(只读的)源代码CVS访问途径：1.2版本(生产应用的稳定版本)在savannah.org,而其1.3/2.0版本 (开发和试验版本)可以在sourceforge.org找到.
Bayonne的主要目的和特点是提供一个虚拟的IVR平台,其独立于使用者的硬件.事实上,Bayonne可以和很多IVR电路板 系列(还不是全部)工作,而不必依赖于它们.对每一个IVR电路板系列和/或制造商,Bayonne提供了一组模块化的驱动,这 个驱动定义了一个通用指令集和一个虚拟环境,用于普通应用并不依赖硬件.有了这个虚拟环境,我们可以开发出我们的 IVR环境而不必考虑所用的硬件,也就是说更改IVR电路板或者移植一个IVR服务到另一个有不同电路板的系统上无需修改代码
目前的Bayonne支持很多电路板,也有很多不同类型的,从2到120条电话线(模拟的或者数字的).更进一步,Bayonne能够 同时使用更多同一系列的电路板(在新的版本中我们甚至可以同时使用不同系列的电路板),所以数百计不同的电话线可以同时被 处理.遗憾的是,Bayonne目前不支持常见的串口或USB调制解调器(模拟,ISDN或GSM).
为了试验Bayonne,我们不需要任何昂贵的IVR电路板.我们只需要一个声卡,因为Bayonne提供了一个驱动,可以用台式机 的键盘,麦克风和喇叭模拟一个IVR电路版和相关的输入输出口.Bayonne可以在你的台式机上工作.
为了创建IVR服务,Bayonne有其自身的脚本语言,叫做CcScript(1.2版本的外部组件,被集成进了开发中的1.3/2.0版的 主软件包中).这个语言非常简单,具有完全的计算特性和主程序结构：条件块,循环,条件和非条件的跳转,子任务...CcScript 的主要特点在于具有“时间界定的”指令：在一个指令执行前,语言就知道其最大的执行时间.对于涉及外部系统,诸如文件系统, 数据库和网络连接的任务,有一个超时参数.如果执行超时了,操作就失败.从服务器的角度来看这是非常重要的,因为它允许Bayonne 可以提供决定性的和可靠的服务
Bayonne的计算能力是完全不受CcScrpt的计算能力的限制的.事实上,Bayonne能够毫无困难的和更高级的语言,比如Perl和Python 交流.这种直接的集成使得Bayonne继承了那些语言的全部库函数和模组：每一个计算操作,常用和不常用的算法,数据操作,连接数据库 或外部服务器(网页,Email,LDAP,文件共享)....所以Bayonne能够计算出所需的每个任务.
即使没有Perl和Python,Bayonne能够直接的连接到MySQL和Postgres数据库以及包括在CcScript中的SQL请求.用同样的方法, Bayonne可以访问文件系统并通过网络连接到远程资源上.更多的是,Bayonne可以直接和语音合成器TTS,如Flite,Theta(只能用英语)和 Festival(多语言的).Bayonne目前无法连接到语音识别系统上,不过这个功能已处于开发状态.
对大部分的IVR服务,Bayonne不需要外部的TTS系统,因为其自身已经具有了多语言语音模组(英语,法语,意大利语,俄语),它们 可以说出数字(原型和基数词),日期和时间(这个模组和声音是完全用户自定义的).这些语音模组包括真人录制好的声音,在Bayonne框架中 他们可以直接被用来实现大部分IVR电话服务
Bayonne能够以多种方式来处理来自电话连接和系统自身的输入：同步管理,在这种方式中Bayonne等待一个熟知的输入(比如等待 用户按下一个键),异步管理,这种方式下,当一个熟知的事件发生的时候,Bayonne收到一个提示(例如按键,或者超时),而非明显的 等待它.这两种输入管理方式允许Bayonne快速的重新相应用户和系统事件而不浪费时间.
因为目前的Bayonne是被开发出来在同时管理很多电话线的,所以是特化了多线程管理的命令和指令.每一个线程都可以通过信令和其他 线程交互.这就允许了线程同步和线程之间的数据交换,更多的,使用不同电话线的两个线程之间的交互.
这些特征都允许Bayonne适用于很广泛的情况.它可以被作为只有很少电话线的小型IVR服务,也可以被作为操作数百条电话线的服务中心. 借助Bayonne,我们可以简单拥有“快速和简单”的服务,或者是涉及外部系统的复杂服务.所以Bayonne是能够提供每种IVR服务的IVR服务器.
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翻译信息:
2005-05-06, generated by lfparser version 2.52